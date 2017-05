FILM IN TV – Dal 14 al 20 maggio

IL FILM DELLA SETTIMANA

DOMENICA 14 MAGGIO

Digitale terrestre

21.10 RISO AMARO Dramatico (I 1949). Di Giuseppe De Santis con Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Raf Vallone. 108′. RAI STORIA

21.15 LORD OF WAR Drammatico (Usa 2005). Di Andrew Niccol con Nicolas Cage, Ethan Hawke, Bridget Moynahan, Jared Leto, Ian Holm. 122′ CIELO

21.15 KARATE KID – LA LEGGENDA CONTINUA Commedia/Sportivo (Usa/Cina 2010). Di Harald Zwart con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson. 140′. TV8

21.30 LE CROCIATE Storico (Usa/E/Gb 2005). Di Ridley Scott con Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons, Edward Norton. 145′. RETE 4

23.15 NELLA VALLE DI ELAH Drammatico (Usa 2007). Di Paul Haggis con Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon, James Franco. 120′. LA7

23.40 GHOST DOG – IL CODICE DEL SAMURAI Drammatico (Usa 1999). Di Jim Jarmusch con Forest Whitaker, John Tormey, Victor Argo. 116′. IRIS

02.45 NEW YORK STORIES Commedia/Drammatico (Usa 1989). Di Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen con Nick Nolte, Rosanna Arquette, Giancarlo Giannini, Woody Allen. 124′. RAI MOVIE

Pay tv

23.10 IL CONFORMISTA Drammatico (I/F/Rft 1970). Di Bernardo Bertolucci con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Pierre Clémenti. 116′. SKY CLASSICS

LUNEDÌ 15 MAGGIO

Digitale terrestre

23.35 COLPO DI FULMINE – IL MAGO DELLA TRUFFA Commedia (Usa 2009). Di Glen Ficarra, John Requa con Jim Carrey, Ewan McGregor, Leslie Mann. 90′. IRIS

01.05 4 MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO Thriller (I 1971). Di Dario Argento con Michael Brandon, Mimsy Farmer, Jean-Pierre Marielle, Bud Spencer. 105′. LA7D

05.00 DIETRO I CANDELABRI Biopic (Usa 2013). Di Steven Soderbergh con Michael Douglas, Matt Damon, Rpb Lowe, Debbie Reynolds, Dan Aykroyd. 118′. RAI MOVIE

Pay tv

21.00 I TENENBAUM Commedia (Usa 2001). Di Wes Anderson con Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson. 109′. SKY CULT

21.15 GILDA Noir (Usa 1946). Di Charles Vidor con Rita Hayworth, Glenn Ford. 110′. STUDIO UNIVERSAL

21.15 I MAGNIFICI 7 Western (Usa 2016). Di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio. 132′. SKY CINEMA 1

MARTEDÌ 16 MAGGIO

Digitale terrestre

21.05 ELYSIUM Fantascienza (Usa 2013). Di Neill Blomkamp con Matt Damon, Jdie Foster, Sharlto Copley. 109′. RAI 4

21.20 THE WEATHER MAN – L’UOMO DELLE PREVISIONI Commedia (Usa 2005). Di Gore Verbinski con Nicolas Cage, Michael Caine, Hope Davis. 101′. RAI MOVIE

23.30 FUGA DA ALCATRAZ Drammatico (Usa 1979). Di Don Siegel con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Fred Ward. 112′. PARAMOUNT CHANNEL

23.35 CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO Western (Usa 1972). Di Sydney Pollack con Robert Redford, Will Geer. 110′. IRIS

Pay tv

21.00 ’71 Drammatico (GGb 2014). Di Yann Demange con Jack O’Connell, Jack Lowden. 99′. SKY CULT

21.15 12 ANNI SCHIAVO Drammatico (Usa/Gb 2012). Di Steve McQueen con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict, Cumberbatch. 134′. PREMIUM CINEMA

21.15 RUTH & ALEX – L’AMORE CERCA CASA Commedia (Usa 2014). Di Richard Loncraine con Morgan Freeman, Diane Keaton, Carrue Preston, Cynthia Nixon. 92′. SKY HITS

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO

Digitale terrestre

17.10 ASFALTO CHE SCOTTA Noir (F/I 1960). Di Claude Sautet con Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Sandra Milo. 110′. IRIS

21.05 HUGO CABRET Avventura (Usa 2011). Di Martin Scorsese con Asa Butterfield, Chloe Moretz, Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Jude Law. 130′. RAI 4

21.10 300 Mitologico (Usa 2006). Di Zack Snyder con Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West. 117′. MEDIASET ITALIA 2

21.20 SHALL WE DANCE? Commedia (Usa 2004). Di Peter Chelsom con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci. 106′. RAI 2

23.00 I GIORNI DEL CIELO Drammatico (Usa 1978). Di Terrence Malick con Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard. 95′. PARAMOUNT CHANNEL

23.30 INSIDER – DIETRO LA VERITÀ Drammatico (Usa 1999). Di Michael Mann con Al Pacino, Russell Crowe, Diane Venora, Christopher Plummer. 157′. IRIS

02.20 LA SCORTA Drammatico (I 1993). Di Ricky Tognazzi con Claudio Amendola, Enrico Lo Verso, Carlo Cecchi, Ricky Memphis, Leo Gullotta. 93′. RETE 4

Pay tv

21.10 LIBERAMI Documentario (I 2016). Di Federica Di Giacomo. 89′. LA EFFE

21.15 JASON BOURNE Azione (Usa 2016). Di Paul Greengrass con Matt Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Tommy Lee Jones. 98′. PREMIUM CINEMA

21.15 JUNO Commedia (Usa 2007). Di Jason Reitman con Ellen Page, Jennifer Garner, Michael Cera, Jason Bateman, J.K. Simmons. 92′. STUDIO UNIVERSAL

GIOVEDÌ 18 MAGGIO

Digitale terrestre

21.00 IL PIANISTA Drammatico (F/Gb 2002). Di Roman Polanski con Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox. 148′. IRIS

21.15 BASTARDI SENZA GLORIA Guerra/Grottesco (Usa/D 2009). Di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Eli Roth, Christoph Waltz, Mélanie Laurent. 153′. RETE 4

21.15 INTO THE WILD – NELLE TERRE SELVAGGE Drammatico (Usa 2007). Di Sean Penn con Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone. 148′. TV8

21.20 MINIONS Animazione (Usa 2015). Di Kyle Balda, Pierre Coffin. 91′. ITALIA 1

00.30 LA PROMESSA DELL’ASSASSINO Gangster (Cnd/Gb/Usa 2007). Di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Vincent Cassel. 100′. RETE 4

00.45 LE IDI DI MARZO Drammatico (Usa 2011). Di George Clooney con Ryan Gosling, George Clooney, Evan Rachel Wood, Marisa Tomei, Philip Seymour Hoffman. 98. RAI MOVIE

Pay tv

21.00 DHEEPAN – UNA NUOVA VITA Drammatico (F 2015). Di Jacques Audiard con Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan. 115′. SKY CULT

21.15 DRAG ME TO HELL Horror (Usa 2009). Di Sam Raimi con Justin Long, Alison Lohman. 99′. STUDIO UNIVERSAL

VENERDÌ 19 MAGGIO

Digitale terrestre

14.15 MINE VAGANTI Commedia (I 2010). Di Ferzan Ozpetek con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Elena Sofia Ricci, Ennio Fantastichini. 110′. RAI MOVIE

23.15 PEPI, LUCI, BOM E LE ALTRE RAGAZZE DEL MUCCHIO Commedia (E 1980). Di Pedro Almodóvar con Carmen Maura, Olvido Gara. 82′. CIELO

23.30 A BETTER TOMORROW Poliziesco (HK 1986). Di John Woo con Chow Yun-fat, Leslie Cheung. 98′. 7GOLD

Pay tv

21.00 I GUERRIERI DELLA NOTTE Azione (Usa 1979). Di Walter Hill con Michael Beck, James Remar. 92′. SKY CLASSICS

21.15 LA NOTTE DEL GIUDIZIO: ELECTION YEAR Thriller (Usa/F 2016). Di James deMonaco con Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson. 109′. PREMIUM CINEMA

21.15 FUOCO CAMMINA CON ME! Thriller (Usa 1992). Di David Lynch con Sheryl Lee, Ray Wise. 135′. SKY ATLANTIC



SABATO 20 MAGGIO

Digitale terrestre

21.15 L’UOMO DELLA PIOGGIA Drammatico/Thriller (Usa 1997). Di Francis Ford Coppola con Matt Damon, Claire Danes, Danny De Vito, Jon Voight, Mickey Rourke. 135′. NOVE

21.15 I MERCENARI – THE EXPENDABLES Azione (Usa 2010). Di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren. 103′. RAI 4

23.00 AMICI, AMANTI E… Commedia (Usa 2011). Di Ivan Reitman con Natalie Portman, Aston Kutcher, Kevin Kline. 98′. PARAMOUNT CHANNEL

02.00 RISATE DI GIOIA Commedia (I 1960). Di Mario Monicelli con Anna Magnani, Totò, Ben Gazzara. 106′. RAI 1

Pay tv

21.00 IL FIGLIO DI SAUL Drammatico (Ungheria 2015). Di László Nemes con Géza Röhrig, Levente Molnár. 107′. SKY CULT