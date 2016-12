FILM IN TV – Dal 25 al 31 dicembre

IL FILM DELLA SETTIMANA

Capodanno a New York (2011) dii Garry Marshall. Venerdì 30 dicembre, ore 23.30, Canale 5

DOMENICA 25 DICEMBRE

Digitale terrestre

19.25 NODO ALLA GOLA Giallo (Usa 1948). Di Alfred Hitchcock con Jemes Stewart, Farley Granger, John Dall. 80′. IRIS

21.05 A CHRISTMAS CAROL Animazione (Usa 2009). Di Robert Zemeckis con Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Robin Wright. 90′. RAI 3

21.05 CABARET Musicale (Usa 1972). Di Robert ZSemeckis con Liza Minnelli, Joel Grey, Michael York, Marisa Berenson. 123′. RAI STORIA

22.50 UP Animazione (Usa 2009). Di Pete Docter, Bob Peterson. 96′. RAI 2

23.05 TO THE WONDER Drammatico (Usa 2012). Di Terrence Malick con Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, Javier Bardem. 112′. RAI MOVIE

23.30 TRA LE NUVOLE Commedia (Usa 2009). Di Jason Reitman con George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman. 109′. CANALE 5

Pay tv

21.00 I TENENBAUM Commedia (Usa 2001). Di Wes Anderson con Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow. 109′. SKY CULT

21.15 NOI E LA GIULIA Commedia (I 2015). Di Edoardo Leo con Edoardo Leo, Luca Argentero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Stefano Fresi. 115′. PREMIUM CINEMA

LUNEDÌ 26 DICEMBRE

Digitale terrestre

14.40 LA STORIA INFINITA Fantasy (Rft 1984). Di Wolfgang Petersen con Noah Hathaway, Barret Oliver. 101′. ITALIA 1

16.30 SABRINA Commedia (Usa 1954). Di Billy Wilder con Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden. 113′. RETE 4

21.05 RALPH SPACCATUTTO Animazione (Usa 2012). Di Rich Moore. 108′. RAI 3

21.10 RICOMINCIO DA TRE Commedia (I 1981). Di Massimo Troisi con Massimo Troisi, Lello Arena, Fiorenza Marchegiani. 109′. PARAMOUNT CHANNEL

21.15 STAR WARS: EPISODIO I – LA MINACCIA FANTASMA Sci-fi/Avventura (Usa 1999). Di George Lucas con Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman. 130′. TV8

23.00 MISSION Drammatico (Gb 1986). Di Roland Joffé con Robert De Niro, Jeremy Irons, Aidan Quinn. 125′. RAI MOVIE

Pay tv

21.00 MRS. DOUBTFIRE Commedia (Usa 1993). Di Chris Columbus con Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan. 125′. SKY FAMILY

21.15 I GOONIES Avventura/Commedia (Usa 1985). Di Richard Donner con Sean Astin, Josh Brolin. 111′. PREMIUM ENERGY

21.15 IL LIBRO DELLA GIUNGLA Avventura (Usa 2016). Di Jon Favreau con Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong’o. 106′. SKY CINEMA 1

MARTEDÌ 27 DICEMBRE

Digitale terrestre

21.10 SPIRIT – CAVALLO SELVAGGIO Animazione (Usa 2002). Di Kelly Asbyry, Lorna Cook. 83′. RAI 2

21.15 SUSANNA Commedia (Usa 1938). Di Howard Hawks con Cary Grant, Katharine Hepburn, Charles Ruggles. 102′. RAI 5

23.00 ENZO AVITABILE MUSIC LIFE Documentario (I 2012). Di Jonathan Demme. 90′. RAI 5

23.30 UN PESCE DI NOME WANDA Commedia (Gb/Usa 1988). Di Charles Crichton con Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, John Cleese, Michael Palin. 108′. RAI 2

23.30 EVA CONTRO EVA Drammatico (Usa 1950). Di Joseph L. Mankiewicz con Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, Celeste Holm. 130′. LA7

Pay tv

21.15 SHUTTER ISLAND Noir (Usa 2009). Di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Max von Sydow. 138′. PREMIUM ENERGY

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE

Digitale terrestre

15.55 QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE Commedia (Gb 1994).Di Mike Newell con Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas. 119′. RAI MOVIE

21.10 L’ULTIMA VACANZA Commedia (Usa 2006). Di Wayne wang con Queen Latifah, LL Cool J, Timothy Hutton, Gérard Depardieu. 112′. PARAMOUNT CHANNEL

21.15 TOY STORY 3 – LA GRANDE FUGA Animazione (Usa 2010). Di Lee Unkrich. 103′. RAI 3

21.20 STREGATA DALLA LUNA Commedia/Sentimentale (Usa 1987). Di Norman Jewison con Cher, Nicolas Cage, Olympia Dukakis, Vincent Gardenia. 102′. RAI MOVIE

23.15 UN COMPLEANNO DA RICORDARE Commedia (Usa 1984). Di John Hughes con Molly Ringwald, Paul Dooley, John Cusack. 93′. LA5

23.15 THE ABYSS Fantascienza (Usa 1989). Di James Cameron con Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn. 145′. LA7

23.35 AMERICAN GANGSTER Gangster (Usa 2007). Di Ridley Scott con Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin. 157′. RETE 4

Pay tv

21.00 BLING RING Commedia (Usa/Gb/F/D/J 2013). Di Sofia Coppola con Emma Watson, Taissa Farmiga, Leslie Mann. 90′. SKY CULT

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

Digitale terrestre

21.00 I MOSTRI Grottesco (I/F 1963). Di Dino Risi con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Michèle Mercier. 115′. IRIS

23.15 VENERE NERA Drammatico (F/Bel 2010). Di Abdellatif Kechiche con Yahima Torres, Andre Jacobs, Olivier Gourmet. 98′. CIELO

23.50 LE MERAVIGLIE Drammatico (I/Ch/D 2014). Di Alice Rohrwacher con Alba Rohrwacher, Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Sabine Timoteo. 110′. RAI 3

02.00 COTTON CLUB Gangster (Usa 1984). Di Francis Ford Coppola con Richard Gere, Diane Lane, Bob Hoskins, Gregory Hines. 128′. IRIS

03.15 BELLAS MARIPOSAS Drammatico (I 2012). Di Salvatore Mereu con Sara Podda, Maya Mulas, Micaela Ramazzotti. 100′. RAI MOVIE

Pay tv

21.15 THE COUNSELOR – IL PROCURATORE Thriller (Usa/Gb 2013). Di Ridley Scott con Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem. 117′. PREMIUM ENERGY

VENERDÌ 30 DICEMBRE

Digitale terrestre

13.55 RONIN Thriller/Azione (Usa/Gb/F 1998). Di John Frankenheimer con Robert de Niro, Natascha McElhone, Jean Reno. 122′. RAI MOVIE

19.20 UOMINI DI PAROLA Commedia (Usa 2012). Di Fisher Stevens con Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin. 95′. RAI MOVIE

21.05 ALICE IN WONDERLAND Fantasy (Usa 2010). Di Tim Burton con Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter. 110′. RAI 3

21.10 E.T. – L’EXTRATERRESTRE Fantascienza (Usa 1982). Di Steven Spielberg con Dee Wallace, Drew Barrymore, Henry Thomas, Peter Coyote. 110′. ITALIA 1

22.30 IL VEDOVO Commedia (i 1959). Di Dino Risi con Alberto Sordi, Franca Valeri. 87′. LA7

23.30 CAPODANNO A NEW YORK Commedia (Usa 2011). Di Garry Marshall con Michelle Pfeiffer, Zach Efron, Halle Berry, Hilary Swank, Robert de niro, Sarah Jessica Parker. 118′. CANALE 5

23.35 SUPER 8 Fantascienza (Usa 2011). Di J.J. Abrams con Elle Fanning, Kyle Chandler, Noah Emmerich. 112′. ITALIA 1

Pay tv

21.15 YVES SAINT LAURENT Biografico (F/Belgio 2014). Di Jalil Lespert con Pierre Niney, Charlotte Le Bon, Laura Smet. 106′. PREMIUM EMOTION

SABATO 31 DICEMBRE

Digitale terrestre

14.10 GREMLINS Fantasy (Usa 1984). Di Joe Dante con Zach Galligan, Phoebe Cates. 105′. ITALIA 1

18.30 GLI INCREDIBILI Animazione (Usa 2004). Di Brad Bird. 115′. RAI 2

21.10 HO VINTO LA LOTTERIA DI CAPODANNO Commedia (I 1989). Di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Antonio Allocca, Camillo Milli. 103′. MEDIASET ITALIA 2

04.10 4:44 – L’ULTIMO GIORNO SULLA TERRA Drammatico/Catastrofico (Usa/Ch/F 2011). Di Abel Ferrara con Willem Dafoe, Shanyn Leigh. 82′. RAI 3

Pay tv

21.00 BREAKING DANCE Drammatico (Usa 2015). Di John Swetnam con Anitta, Sophia Aguiar. 90′. SKY FAMILY