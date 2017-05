Filmfestival del Garda – X Edizione

L’edizione del decennale, dedicata al tema della felicità, dopo la pre-apertura al Nuovo Eden di Brescia con La felicità umana di Maurizio Zaccaro, entra nel vivo e il Filmfestival del Garda si prepara a un intenso fine settimana ricco di appuntamenti cinematografici e non. Si inaugurerà anche la mostra fotografica “FFG – The Story – Dieci anni di Festival in scatti” con le immagini di Sergio Caratti.

In serata di domani, 1 giugno, l’apertura ufficiale al Giardino botanico della fondazione André Heller di Gardone. Alle 20 è previsto il cocktail d’apertura. A seguire la proiezione de La teoria svedese dell’amore di Erik Gandini.

Dalle 23 in poi, al 24 di Cunettone di Salò debutta anche il Dopofilmestival con un DjSet tutto con vinili originali di colonne sonore.

Molto intensa si annuncia la giornata di venerdì 2, con Festa di Franco Piavoli alle 21, presentato in prima mondiale al Festival di Locarno lo scorso anno, alle 22 Domenica sera di Franco Piavoli e alle 22.30 Il suono del mio passo di Mario Piavoli (25’ Italia 2016)

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL