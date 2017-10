FLEMING – La miniserie sul creatore di James Bond

‟Il fatto è che Ian è molto simile ai personaggi dei drammi di Ibsen; sempre in attesa di qualcosa di stupefacente che lo sconvolga. Penso seriamente che i libri di Bond siano l’autobiografia dei suoi sogni”.

A parlare è John Pearson, il biografo di Ian Fleming, autore geniale che ha attinto dai suoi trascorsi e dalla sua inventiva per creare il mito di James Bond. Stavolta, però, non è la sua affezionata creatura bondiana a varcare gli schermi per farci sognare; è Fleming in persona il protagonista, una figura complessa e seducente quanto Bond, suo alter ego.

Parte da qui l’idea grezza che ha portato, circa tre anni fa, alla realizzazione di “Fleming: The Man Who Would Be Bond – Fleming: Essere james Bond” miniserie BBC in quattro episodi che ha aperto uno scorcio sulla vita segreta di Ian Fleming. L’autore ha così tanto materiale di vita da raccontare, da poter competere, per certi versi, con l’eroe creato dalla sua penna.

Tutti conosciamo il Fleming che è entrato nella cultura popolare già a partire dal primo romanzo pubblicato nel 1952, Casino Royale, che si apre con l’agente segreto che gioca alla roulette – fondando una nuova prospettiva del romanzo giallo inglese; pochi invece conoscono le personali vicende che hanno condotto lo scrittore a costruire pagina per pagina la storia dell’infallibile Bond.

L’operazione è proprio quella allora di raccontare e riportare sugli schermi la storia di una vita intensa e taciuta. Gli anni di formazione di colui che si è seduto all’ombra dell’eroe letterario che ha creato, solo per timore di non poter brillare di una luce propria. Luce che invece, da quanto sembra emergere dalle immagini della serie, Fleming possedeva eccome. Dal lavoro all’amore nessun passo falso è permesso; l’unica condanna di cui Fleming sembra colpevole è quella della perfezione.

Un amante del troppo vivere lo accomuna al suo Bond e un mestiere segreto ne rinforza il richiamo. Dal 1939 al 1945 Fleming fu ufficiale della Royal Navy e parte del Servizio Informazioni della Marina. Un vero agente segreto inglese. E come la creatura di cui ha guidato le missioni pare fosse anche un instancabile tombeur de femmes. Molte sono le donne che nella serie firmata BBC si impegnano a lungo per riportare qualche vittoria sul cuore del protagonista interpretato da un impeccabile Dominic Cooper. Da Muriel (Annabelle Wallis, presente anche nel cast di Mine) a Ann (Lara Pulver), l’epilogo è sempre lo stesso: un gioco di fuga che non vedrà vincitori, ma vinti.

Diretto da Mat Whitecross, che ama contaminare gli episodi di citazioni ispirate dalla saga cinematografica e letteraria di James Bond, Fleming: Essere James Bond è una serie che strizza continuamente l’occhio allo spettatore spostando l’attenzione sul piano sentimentale, militare ed emotivo senza perdere di vista l’obiettivo prioritario.

L’obiettivo è di fare luce sull’esistenza di un uomo tanto ambizioso quanto inaccessibile, che ha sfidato ogni suo limite nella creazione di un mito ineguagliabile e inestinguibile. Una leggenda che resterà impressa per ancora molti anni a venire e in cui Fleming ha saputo introdurre, e al tempo stesso superare, fiducia e incertezze. D’altronde non è poi così grande il passo che sembra separare lo scrittore dalla sua invenzione e la luce che illumina il mito di Bond. E’ giusto allora che illumini anche il ricordo di colui che l’ha plasmato.