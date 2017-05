I film della critica di maggio per il SNCCI

Sono stati designati dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI i film della critica di questo maggio 2017, aperti da Ritratto di famiglia con tempesta (QUI la motivazione).

Tra le opere spicca l’italiano Cuori Puri di Roberto De Paolis premiato per essere un’ “opera d’esordio solo apparentemente in linea con un certo nuovo cinema realistico delle periferie, Cuori puri racconta con inedita intensità filmica la ricerca testarda e febbrile da parte dei due giovani protagonisti di un’integrità fisica e morale che li sottragga alle convenzioni e ai pregiudizi del mondo che li circonda”.

Per altre motivazioni, invece, è stato menzionato anche Sieranevada di Cristi Puiu, film di prossima uscita in Italia già presentato in concorso allo scorso festival di Cannes, che si è distinto per essere “un film sulla paura che nasce dall’intolleranza, scandito con un uso esemplare del piano sequenza e del fuori campo, tra tradimenti e ostilità, dove la tragedia è accompagnata spesso dal suo lato più grottesco, perfettamente condensato nel pranzo finale. Puiu si conferma regista di prim’ordine di una cinematografia, quella rumena, da tempo ai vertici dell’interesse mondiale.”.

Già amato dalla critica a Venezia ed investito anche di questo riconoscimento del Sindacato, Une vie – Una vita di Stéphane Brizé, film tratto dal romanzo di Guy de Maupassant che “racconta la tragica esistenza di una donna soffocata e tradita dagli uomini che ha amato (marito e figlio), scegliendo dal formato in 4/3 all’uso straordinario delle ellissi, di trasformare un solido melò in un’appassionante lezione estetica.”.