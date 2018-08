IMAGINARIA – Apertura con concerto lunedì 20 agosto

A partire dalle ore 22.00 di lunedì 20 agosto si aprono ufficialmente le porte della location dove si svolgerà, fino al 25 agosto, Imaginaria, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore di Conversano, in Puglia. Una serata speciale e totalmente gratuita al Giardino dei Limoni del Complesso di San Benedetto, con il

Concerto dei Guappecartò e il live painting by Matthew Watkins, esponente riconosciuto tra i più autorevoli della nuova corrente di mobile digital art, nato a Manchester, cresciuto a Toronto, da 20 anni attivo in Italia.

I perugini Guappecartò sono stati scelti da Alessandro Rak per arricchire le colonne sonore di L’arte della felicità e poi di Gatta Cenerentola. Guappecartò sono una miscela di generi e culture, che l’ensemble ha potuto conoscere ed assorbire negli anni, durante il suo incessante viaggiare, per le strade, nelle piazze, nei teatri, tra la gente di tutta Europa.

