inizioPartita. Due aggiornamenti “pesanti” di Windows 10 per l’anno in corso (PC)

Ultimamente, gli aggiornamenti “pesanti” rilasciati per i sistemi operativi made in Microsoft vengono definiti “feature update“, in special modo da quando è stato lanciato sul mercato Windows 10, per il quale ne sono già stati ufficializzati due negli scorsi anni.

Il primo di essi è stato reso disponibile per il download a Novembre del 2015: è conosciuto al grande pubblico come “Windows 10 build 1511” (anche se gli addetti ai lavori lo conoscono meglio con il “nome in codice” di “Threshold 2“).

Successivamente, nell’Agosto scorso, è stato rilasciato “Windows 10 build 1607” (detto anche “Anniversary Update”, oppure “Redstone 1”).

Attualmente l’Anniversary Update è ancora la release più attuale (…gli update mensili non contano), ma nel corso del 2017 verranno lanciati due aggiornamenti “ingombranti” per il noto OS della casa di Redmond.

Il primo, già conosciuto come “Creators Update” o “Redstone 2” tra gli addetti ai lavori, dovrebbe diventare disponibile tra non molto (…si vocifera verso Aprile 2017).

Redstone 2, apparentemente, non apporterà modifiche “evidenti” a Windows 10; sembra piuttosto sia destinato ad introdurre cambiamenti strutturali al “core” di sistema (…quello che gli esperti Microsoft definiscono come “OneCore“).

OneCore è, a tutti gli effetti, il vero “nocciolo duro” di Windows 10, in quanto è praticamente condiviso su tutte le declinazioni strutturate per i vari dispositivi su cui può essere installato l’ultimo OS di casa Microsoft.

La multinazionale di Redmond ha comunque avvertito che le prime build di prova del Redstone 2 sono risultate ricche di bug (…sigh) e di problemi, presentandosi quindi con una stabilità insufficiente. Si spera, perciò, che il testing in corso porti alla loro completa risoluzione prima del rilascio ufficiale, visto che Redstone 2 dovrebbe fungere da piattaforma software d’elezione per il Surface Pro 5, per il Surface Book 2 e per l’innovativo (…si spera) Surface Phone.

Il feature update più vistoso sarà comunque quello già previsto per la fine del 2017 e denominato provvisoriamente “Redstone 3“.

Questa release invernale è stata pensata per introdurre una nuova cifra stilistica per le applicazioni universali (le “Universal App“, sviluppate secondo il protocollo UWP), denominata NEON.

Inoltre, dovrebbe presentare una schermata “My People” rinnovata e semplificata, atta a consentire una gestione più semplice dei contatti. Diversi insider da Microsoft sostengono che questa feature dovesse già comparire nella Creators Update, ma, date le difficoltà relative allo sviluppo del nuovo OneCore, pare che il lancio sia stato posticipato in attesa della Redstone 3. Quest’ultima dovrebbe poi sfoggiare una shell davvero innovativa, ripensata per mantenere una certa compatibilità di fondo con tutti i dispositivi sui quali Windows 10 risulterà installabile.

A Maggio 2017, a rilascio della Redstone 2 avvenuto (…si spera senza troppi inconvenienti), pare che Microsoft terrà una conferenza Build, spiegando nel dettaglio anche tutte le altre novità della Redstone 3.

Insomma… si prospetta un anno ricco di download “consistenti”. Se utilizzate Windows 10, tenetevi libero qualche gigabyte sull’hard disk: alla fine potrebbe risultarvi utile…