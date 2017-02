inizioPartita. Il brand HP si rinnova e lancia numerose iniziative innovative

Se si volesse raccontare la storia dei marchi commerciali che hanno caratterizzato le vicende dell’ICT negli ultimi ottant’anni, ed in particolare di quelle della Silicon Valley, una menzione d’onore spetterebbe alla Hewlett Packard, conosciuta ai più anche come HP, fondata nell’ormai lontano 1939 dai due giovani ingegneri William “Bill” Hewlett e David Packard nel piccolo garage presente nel retro proprio della casa del Packard, al numero 367 della Addison Avenue di Palo Alto, in California.

Nel volgere di un cinquantennio, la società si è trasformata in un colosso mondiale, attraversando fasi di alterna fortuna che non le hanno certo impedito di crescere ulteriormente e di passare il giro di boa dei primi anni 2000, quando, approfittando anche della crisi di alcune aziende concorrenti, un certo numero di acquisizioni di notevole spessore finanziario (…Compaq, Electronic Data System, 3Com e Palm) la portano a superare la soglia dei cento miliardi di fatturato.

Purtroppo, la crisi di settore dell’ultimo quinquennio ha tuttavia colpito anche il noto brand statunitense, costretto a re-inventarsi, “chiudendo” la ragione sociale storica e dividendosi nel 2015 in due rami principali: HPE (Hewlett Packard Enterprise), specializzatosi nei servizi IT alle imprese, e HP Inc. (Hewlett Packard Incorporated), orientato alla produzione di PC e periferiche correlate (in particolare, stampanti e dispositivi mobili).

HP Inc. ha ultimamente deciso di lanciare diverse iniziative volte a rinvigorire l’appeal esercitato presso i consumatori. Alcune di esse sono di ampio respiro e di livello internazionale; altre, sono declinate secondo gli specifici contesti nazionali in cui il brand genera mercato.

Ad esempio, per il nostro paese è stato lanciato un programma di formazione relativo alle competenze del “Digital Printing”, in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale PIO XI di Roma.

Tino Canegrati, Amministratore Delegato di HP Italy, ha recentemente dichiarato:

“Oggi la trasformazione digitale offre alle imprese grafiche straordinarie opportunità di personalizzazione e creatività dell’offerta, valorizzando caratteristiche distintive dell’eccellenza artigianale italiana. La tecnologia diviene fattore abilitante e differenziante per un approccio innovativo al digital printing, aprendo scenari di sviluppo competitivo ed ampliamento del business per i nostri clienti. In questo contesto le competenze digitali rappresentano un elemento fondamentale su cui lavorare, oggi e in prospettiva, per la creazione di profili professionali altamente qualificati. Siamo felici di collaborare con il Centro di Formazione Professionale Pio XI per questo progetto, per HP il primo di questo genere in Italia, contribuendo alla creazione di opportunità formative e professionali per i giovani. Crediamo che iniziative come questa ben rappresentino il nostro impegno di azienda leader per la diffusione della cultura digitale e il supporto alla crescita del sistema paese”.

La divisione italiana del brand ha fornito macchine da stampa HP Indigo per supportare la progettazione grafica e la stampa per l’intero portafoglio dei corsi, ma in particolare per i Corsi triennali in “Operatore dell’industria grafica (Multimedia – Stampa e Allestimento)”, per il Corso di diploma della formazione professionale (IV anno) nel sistema duale in “Tecnico Grafico”, e per vari Corsi di aggiornamento e riqualificazione, nel settore dell’industria grafica, per aziende pubbliche e private.

Attraverso altre divisioni nazionali di HP, l’iniziativa si estenderà in tutta Europa nel corso di questo 2017, comprendendo, oltre all’Italia, Spagna, Regno Unito, Francia e Germania. HP fornirà a ogni partner le più recenti stampanti commerciali, oltre a consentire di accedere in modo diretto alle ultime innovazioni dei reparti HP R&D e HP Labs. Gli studenti potranno inoltre partecipare al summer camp HP, potendo così usufruire di specifiche opportunità di tutoring.

Un’altra interessante iniziativa di HP, in questo caso di respiro più internazionale, è quella relativa alla sensibilizzazione della clientela del marchio verso i rischi relativi alla sicurezza informatica, in particolar modo riguardo le reti e dispositivi aziendali a bassa sicurezza.

Caposaldo di questa campagna di sensibilizzazione è una serie di video pensati per il web, con protagonista il noto attore Christian Slater. Intitolata “The Wolf”, la serie è diretta da Lance Acord, regista nominato a BAFTA ed Emmy, e curata dal vincitore dell’Academy Award Kirk Baxter.

Nella serie, Slater interpreta un personaggio sinistramente affascinante, dedito ad hackerare sistematicamente una società – dalla mailroom alla sala riunioni – sfruttando le vulnerabilità delle stampanti e dei PC con problemi di data-security.

Il trailer è disponibile sul canale YouTube di HP Italy, mentre il video completo è all’indirizzo-web: www.hp.com/TheWolf.

Questa prima puntata è incentrata sui motivi per cui la sicurezza di un’azienda non dipenda solo dalla rete o perché non sia più un fatto marginale, ma una preoccupazione per tutti.

“Gli hacker sono un problema serio e sempre più importante per le imprese e i consumatori. Quando HP mi ha chiesto di collaborare per questa serie, ho pensato che fosse una grande opportunità per aiutare ad educare il pubblico su come proteggersi al meglio contro gli attacchi informatici” ha dichiarato lo stesso Christian Slater.

HP Inc. ha poi annunciato di volersi impegnare ulteriormente, nel corso dei prossimi mesi, per “reinventare” la sicurezza dei propri prodotti. Vedremo quali novità ci riserverà per il 2017 il noto marchio di Palo Alto.