inizioPartita. Intel risponde ad AMD: in arrivo i processori Core i9 (PC)

La presentazione della nuova famiglia di processori Ryzen di AMD, avvenuta nel mese di Dicembre 2016, ha lanciato un grosso sasso nello stagno asfittico del mercato consumer dei PC desktop di ultima generazione. Con prestazioni di tutto rispetto, determinate da un miglioramento del 40% nel processo di gestione del ciclo delle istruzioni-per-clock, le CPU dell’azienda statunitense vanno incontro alle nuove esigenze dell’utenza worldwide, sempre più affamata di potenza di elaborazione per le necessità delle nuove applicazioni VR, per l’esteso ricorso alla modellazione 3D e per gli eSport. In un certo senso, le innovazioni tecnologiche introdotte dai Ryzen hanno quindi costretto sulla difensiva la concorrenza storica, costituita, com’è noto ai più, dal colosso internazionale Intel Corporation.

Quest’ultima, indagate le nuove direttrici di sviluppo richieste dalla propria platea di acquirenti fidelizzati, si era già mossa, nel corso del 2015, sul piano delle ricerche sull’alta definizione, sulla realtà virtuale e/o aumentata, e sui sistemi a controllo remoto (domotica e droni). Nel tentativo di diversificare il proprio mercato, una volta avviata una collaborazione con Qualcomm, leader indiscussa nel campo delle telecomunicazioni wireless, si era impegnata nell’implementazione della tecnologia delle RealSense Cameras, cioè videocamere dotate di potenti processori logici, in grado di scannerizzare in pochi secondi l’interno di una stanza e/o di un ambiente esterno delimitato per offrirne rapidamente una ricostruzione 3D in grado di regalare un’esperienza virtuale senza precedenti, perciò adatte all’utilizzo nel campo dei micro-veicoli automatizzati a pilotaggio remoto (…leggi “droni per riprese video”, sia volanti che non).

Evidentemente si è trattato di una digressione che, tuttavia, ha distolto attenzione e risorse dal core-business della nota multinazionale (…co-fondata dal geniale Gordon Moore) che, come tutti ben sanno, è sempre stata la produzione di CPU per il mercato PC consumer ed enterprise.

Ciò ha lasciato scoperto il fianco all’attacco portato da AMD nel Dicembre scorso, cui ora Intel deve forzatamente rispondere rilasciando un prodotto finale più performante e competitivo. La guerra delle CPU, insomma, si è a tutti gli effetti riaperta.

Ed ecco che il prossimo capitolo della contesa tra le due corporazioni prenderà corpo a Giugno 2017, probabilmente presso il Computex di Taipei, dove, secondo le ultime indiscrezioni, Intel dovrebbe (…il condizionale è d’obbligo) presentare al pubblico cinque nuove CPU.

Due di esse, basate ancora sulla sperimentata configurazione Kaby Lake-X, andranno a rinfoltire le schiere della famiglia Core i7, attuale cavallo di battaglia di Intel, costituendone i modelli i7-7640K da 4 GHz e i7-7740K da 4.3 GHz.

La vera novità sarà, però, rappresentata dai processori basati sull’innovativa configurazione Skylake-X, che verranno lanciati sul mercato con la denominazione Core i9; tre modelli in tutto, rispettivamente l’i9-7800X da 3.5 GHz, l’i9-7820X da 4.3 GHz e l’i9-7900X da 3.3 GHz (…non lasciatevi ingannare: quest’ultimo sarà verosimilmente dotato di una tecnologia Turbo 3.0 in grado di accelerare il clock fino a 4.5 GHz in base alle effettive necessità transitorie di calcolo).

Con questi modelli verrà introdotto ufficialmente anche il supporto per le memorie DDR4 con frequenza di 2666 MHz (massimo due per i Kaby Lake-X, e massimo quattro per gli Skylake-X). Inoltre, le cinque CPU utilizzeranno tutte lo stesso innovativo tipo di socket LGA 2066.

È inutile ribadire come le prestazioni dei nuovi processori, se confermate, paragonate a quelle dei Core i7 già sul mercato, presenteranno un sensibile miglioramento, che andrà a costituire il nuovo benchmark di categoria.

Per non parlare del vociferato “monstre” in arrivo ad Agosto 2017, lo Skylake-X i9-7920X, con una velocità di clock ancora superiore. Quest’ultimo, dotato di ben dodici core fisici, una configurazione inusitata e mai vista per il mercato consumer, è già stato soprannominato di sottobanco nell’universo nerd come “The Dirty Dozen” (…”Quella sporca dozzina“, una simpatica citazione cinematografica).

Il mercato PC desktop ci vedrà dunque spettatori, nei prossimi mesi, di notevoli fuochi d’artificio, in attesa, nonostante tutto, che qualche produttore cominci ad impegnarsi in maniera più convincente nel superamento dell’impianto tecnico-strutturale e non solo architetturale delle attuali CPU, nel tentativo di superare la problematica “soglia-limite” della Prima Legge di Moore.