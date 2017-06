Io danzerò, di Stéphanie Di Giusto

Un’icona per Mallarmé, un corpo sgraziato che cercava la luce vivendo nell’ombra. È Loïe Fuller, danzatrice e attrice teatrale statunitense la protagonista dell’opera prima di Stéphanie Di Giusto. Tratto dalla storia vera della Fuller, Io danzerò porta sullo schermo la vicenda biografica da quando è partita dagli Stati Uniti per diventare celebre nella Parigi della Belle Epoque e vedette all’Opéra. Ha reinventato una danza basata sugli effetti del movimento del corpo e l’utilizzo di luci e stoffe colorate piuttosto pesanti. Tutto cambia dopo l’incontro con Isadora Duncan, interpretata da Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis.

Dal quaderno dei bozzetti alla scena. Io danzerò segue apparentemente un percorso da biopic classico, pensato come un documentario, forse già appesantito tra le troppe ricerche in fase preparatoria che hanno sempre impedito al film di volare. Tutt’altro. Le creazioni sul corpo della protagonista interpretata da Soko sono solo artificio scenico, numeri che vorrebbero oltrepassare il cinema per essere insieme tratto pittorico, videoarte, istallazione.

Stéphanie Di Giusto si muove sempre lungo la linea del genere senza mai inventare nulla. Il riferimento sembra essere Olivier Dahan (tra La vie en rose e Grace di Monaco) attraverso un cinema solo colmo di presunzione. Spompato di tutta la fisicità (gli esercizi di gruppo nel bosco dovrebbero essere solo un segmento di un cinema che avrebbe dovuto basarsi sulla fatica del corpo), abbagliato dai pirotecnici giochi di luce che invece negano la soggettività (i problemi alla vista della protagonista, la necessità di vedere/sentire l’altra parte, cioè il pubblico) e privato del conflitto nel rapporto con la Duncan. Soltanto un dramma che non diventa mai romanzo. O un romanzo che non diventa mai dramma. E la danza e il modo di rappresentarla al cinema resta solo un’opaca comparsa.

Titolo originale: La danseuse

Regia: Stéphanie Di Giusto

Interpreti: Soko, Lily-Rose Depp, Gaspard Ulliel, François Damiens, William Houston, Louis-Do de Lencquesaing, Amanda Plummer, Mélanie Thierry



Durata: 108′

Origine: Francia/Belgio 2016