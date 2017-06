Ischia Film Festival 2017 – Ecco i film in concorso

Sono ormai noti i film in concorso alla 15º edizione dell’Ischia Film Festival. Il festival campano si svolgerà dal 24 giugno al 1 luglio nei cortili e nelle chiese del Castello Aragonese. Michelangelo Messina e Boris Sollazzo, direttori artistici, hanno scelto insieme ad un comitato di selezione le opere, divise in quattro categorie: lungometraggi di finzione, documentari, cortometraggi, Location Negata. A gareggiare undici Paesi provenienti da quattro continenti e fra i titoli ci saranno ventiquattro opere italiane.

Due le giurie, una internazionale e una nazionale. La prima sarà composta dal regista teatrale e cinematografico Krzysztof Zanussi, dalla produttrice di documentari Dagmar Jacobsen e dallo sceneggiatore Miguel Barros. La seconda invece dal critico Gianni Canova, dalla scenografa Daniela Ciancio e dal giornalista e critico Franco Dassisti.

Ecco i film selezionati:

Sezione IN CONCORSO – Lungometraggi

Caina (Italia, 2016) di Stefano Amatucci

Even Lovers get the blues (Belgio, 2016) di Laurent Micheli

Immortality (Iran, 2016) di Mehdi Fard Ghaderi

Le Monde Dont on Reve N’existe Pas (Stati Uniti, 2017) di Ayoub Qanir

Orecchie (Italia, 2016) di Alessandro Aronadio

I peggiori (Italia, 2017) di Vincenzo Alfieri

La pelle dell’orso (Italia, 2016) di Marco Segato

Urvi (India, 2017) di B.S. Pradeep Varma

Il velo di Maya (Italia, 2016) di Elisabetta Rocchetti

Sezione IN CONCORSO – Documentari

Un altro me (Italia, 2016) di Claudio Casazza

Colours of the Alphabet (Regno Unito, 2016) di Alastair Cole

Dil Leyla (Germania,2016) di Asli Özarslan

La lunga strada gialla (Italia, 2016) di Antonio Oliviero, Christian Carmosino

Nove giorni al Cairo (Italia, 2017) di Carlo Bonini, Giuliano Foschini

Il presidente del mondo (Italia, 2016) di Francesco Merini, Michele Cogo

Sacred Water (Belgio, 2016) di Olivier Jourdain

Unwanted Heritage (Croazia, 2016) di Irena Skoric

Was Shakespeare English? (Regno Unito, 2016) di Alicia Maksimova

Sezione IN CONCORSO – Cortometraggi

Amira (Italia, 2016) di Luca Lepone

Buffet (Italia, 2016) di Santa de Santis, Alessandro d’Ambrosi

Confino (Italia, 2016) di Nico Bonomolo

Dime Short (Stati Uniti, 2016) di Krista Gano

The Driving Seat (Regno Unito, 2016) di Phil Lowe

Fantassút (Italia, 2016) di Federica Foglia

La femme et le TGV (Svizzera, 2016) di Timo von Gunten

La notte del professore (Italia, 2016) di Giovanni Battista Origo

#Selfie (Germania, 2016) di David M. Lorenz

Il silenzio (Italia, 2016) di Farnoosh Samadi, Ali Asgari

La squadra (Italia, 2016) di Andrea Brusa,Marco Scotuzzi

The Trader (Spagna, 2016) di Manuel Alvarez Diestro,Sergio Belinchon

Die Überstellung (Germania, 2017) di Michael Grudsky

Valparaiso (Italia, 2016) di Carlo Sironi

Valzer (Italia, 2016) di Giulio Mastromauro, Alessandro Porzio

Sezione IN CONCORSO – Location Negata

Fukushima: Les voix silencieuses (Francia, 2016) di Chiho Sato, Lucas Rue

Halim (Austria, 2016) di Werner Fiedler

The invisible city (Belgio, 2016) di Lieven Corthouts

Latif, poeta combattente (Italia, 2016) di Massimiliano Zanin

Lost in Hope (Germania, 2016) di Aline Hochscheid

Mary Mother (Italia, 2016) di Sadam Wahidi

Moby Dick (Italia, 2017) di Nicola Sorcinelli

On récolte ce que l’on sème (Francia, 2017) di Alaa Ashkar

Red Season (Iran, 2016) di Hasan Najmabadi

Run(d) for freedom (Italia, 2017) di Francesco Furiassi, Francesco Agostini

Samedi Cinema (Senegal, 2016) di Mamadou Dia

Uomo in mare (Italia, 2016) di Emanuele Palamara

Zu Gast Bei Freunden (Svizzera, 2017) di Luisa Ricar