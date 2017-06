Jackie Chan, la star immortale del Marché globalizzato

All’assenza pressocché assoluta nella selezione ufficiale di #Cannes2017 del cinema di genere asiatico, se non si contano gli action coreani delle proiezioni di mezzanotte come The Merciless di Byun Sung-hyun, nelle giornate di festival ci si è potuti rifare con le proposte del Marché du Film, dove come tutti gli anni c’è una forte presenza di titoli di genere dall’Oriente. E quest’anno anche la presentazione sulla Croisette del Festival di Pingyao di Marco Müller e Jia Zhangke può farci ben sperare per un ritorno sotto i riflettori “festivalieri” delle forme più popolari di cinema panasiatico.

Uno dei protagonisti indiscussi dell’offerta de Le Marché è ancora una volta il sessantenne Jackie Chan che non smette mai di combattere. Dopo essere sbarcato su Netflix con Kung Fu Yoga, l’attore hongkonghese regna sul 2017. Si inizia con The Foreigner storia di un uomo che decide di vendicarsi dell’Ira responsabile della morte dell’amatissima figlia. Diretto da Martin Campbell (La Maschera di Zorro, Golden Eye e Casinò Royal) il film è tratto da un romanzo di Stephen Leather e sarà ambientato nella Chinatown londinese.



Se in The Foreigner l’attore recita con l’inglese Pierce Brosnan, in Viy 2 sarà accanto ad Arnold Schwarzenegger nel seguito delle avventure del cartografo Jonathan Green, interpretato da Jason Flemyng. Da Schwarzy passerà a Sylvester Stallone in Ex-Baghdad, storia di due agenti che devono scortare un gruppo di civili lungo l’autostrada della morte di Baghdad.

E visto che non ne abbiamo mai abbastanza, nell’ibrido action-fantascienza Bleeding Steel di Lijia Zang, Jackie vestirà i panni di un agente della polizia impegnato a proteggere una donna da una terribile banda criminale. Col tempo scoprirà di avere con lei una connessione risalente a una vita precedente.

Ma non ci basta ancora e gioiamo del fatto che da attore in carne d’ossa Jackie Chan presterà la voce a due progetti per il mondo dell’infanzia e si trasformerà in un cartone animato. Sarà Sensei Wu in Lego Ninjago, secondo spin off di The Lego Movie dopo Lego Batman. Tratto dalla serie animata di Cartoon Network, Chan è un maestro di Kung Fu che per ovviare alla minaccia del fratello cattivo Lorg Garmadon decide di comporre una squadra letale di giovani ninja.

E ancora Mr.Feng, il topolino di The Nut Job 2: Nutty By Nature, secondo capitolo delle avventure di Surly lo scoiattolo.

Mentre aspettiamo l’arrivo di questi film qui sotto possiamo goderci il teaser di Bleeding Steel, in uscita a dicembre. Lo attendiamo con ansia, felici di avere sempre con noi, ancora e ancora, il terremoto di Hong Kong.