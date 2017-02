Jèrôme Reybaud a “Registi fuori dagli scheRmi”

La situazione statunitense è il tema sul quale si concentra la sesta edizione di “Registi fuori dagli sche(r)mi”, rassegna cinematografica finanziata dalla Regione Puglia e Apulia Film Commission e realizzata in collaborazione con la rivista web Uzak.

A inaugurare la sesta edizione, giovedì 2 marzo alle 20.30 al Cineporto di Bari (in streaming nei Cineporti di Lecce e Foggia), sarà il film Jours de France di Jèrôme Reybaud, presente in sala. Il film è passato in concorso alla Settimana Internazionale della Critica dello scorso Festival del cinema di Venezia e sarà nelle sale francesi a partire dal 15 marzo, per poi approdare a fine mese al MOMA di New York.

All’incontro con il regista francese interverranno il critico cinematografico Eddie Bertozzi e il direttore artistico della rassegna Luigi Abiusi.

Racconta Abiusi: “Ci troviamo nella condizione di non poter essere certi (ma quasi) della presenza a fine marzo di Amir Naderi, vera e propria leggenda vivente del cinema contemporaneo e autore di uno dei film più straordinari degli ultimi anni, Monte, ammirato allo scorso Festival di Venezia. Amir, iraniano, vive a New York ed è stato colpito dalla messa al bando di Donald Trump, ma tenace come i suoi film dovrebbe riuscire a essere in Puglia a fine marzo. Resistenza a New York appunto: il più importante museo di arte contemporanea del mondo, il MOMA risponde all’oscurantismo, alla violenza di Trump con l’esposizione di quelli che considera i film più rappresentativi del contemporaneo: Jours de France di Jèrôme Reybaud e The Last of Us di Allaedine Slim”.

Jours de France racconta di un giovane uomo, Pierre, che si lascia alle spalle compagno, appuntamenti e Parigi, e parte affidandosi a un navigatore speciale, Grindr, applicazione per incontri omosessuali che geo-localizza gli utenti. Ma Pierre non comprende le indicazioni stradali offerte dal potenziale amante e così si perde. Un film fuori dalle definizioni di amore, di sessualità, mostrati nel contesto omoerotico, ma per rappresentare le vicissitudini sentimentali ed erotiche proprie dei rapporti di coppia, dell’amore in genere, a prescindere dal genere, dall’età, dai luoghi, che pure vengono mostrati in un giro della Francia che assume toni poetici e nostalgici.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.