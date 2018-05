La serie audio Racconti della Frontiera su Radio 3

Dal tempo di ricerca e lavoro che ha condotto al film-documentario Shelter – Rifugio, a firma del giovane regista Enrico Masi (Lepanto – Ultimo Cangaceiro), prodotto da Caucaso in collaborazione con Rai Cinema, è derivata anche una serie di audio documentari raccolti sotto il titolo di Racconti della Frontiera.

La serie andrà in onda in cinque puntate su Radio 3, nello spazio dedicato agli audio documentari Tre Soldi, precisamente alle date 28, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno (alle ore 19:50).

Racconti dalla Frontiera parla del superamento di una linea immaginaria: dal Corsaro Nero al trattato di Schengen, passando per Francesco Biamonti, frontalieri e passeur, le voci di chi conosce la dimensione del confine, di chi la vive quotidianamente e di chi ne conosce la storia. La serie, firmata da Enrico Masi e Stefano Migliore, rispettivamente regista e produttore di Shelter – Rifugio, segue il percorso di ricerca degli autori, fatto di attraversamenti e passaggi tra le Alpi Marittime, la valle del Roya, la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra. Un coro di voci descrive lo spazio della città di Ventimiglia, situazione estrema della frontiera occidentale tra Italia e Francia.

La grande peculiarità del progetto Shelter è data dalla sua transmedialità, dunque dalla capacità di abbracciare diverse modalità narrative, attraverso le quali gli autori affrontano un particolare aspetto del difficile e attualissimo tema migratorio, pensato per essere divulgato in diversi contesti, tra i quali anche il mondo accademico, le istituzioni d’arte e fotografia e la distribuzione cinematografica e televisiva.

Per questo importante progetto condiviso, la cooperativa Caucaso è stata vincitrice del premio Incredibol! del Comune di Bologna, bando nel quale sono state premiate le realtà innovative nel campo dell’industria culturale.