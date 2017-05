LAVORI IN CORSO. Crazy Night, Butler, Nerve, Inconceivable, Polanski

L’abbiamo appena vista sugli schermi in Ghost in the shell, l’omonimo adattamento cinematografico del celebre manga di Masamune Shirow, e una delle attrici statunitensi più iconiche degli ultimi anni, Scarlett Johansson, sta per tornare nelle sale in nuovi panni prettamente comedy: si tratta di Crazy Night – Festa col morto, in uscita il prossimo 27 luglio.

Diretto da Lucia Aniello e realizzato dagli autori di Broad City, il film racconta lo sfrenato weekend di cinque amiche (interpretate da Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jillian Bell e Zoe Kravitz) che, compagne inseparabili ai tempi del college, si ritrovano dopo dieci anni a Miami. I loro momenti di follia prendono una piega tragica quando per errore uccidono uno spogliarellista. Cercando con frenesia di capire cosa sia meglio fare, la loro notte assume contorni inaspettatamente ironici, finendo per unirle ancora di più nel momento di maggiore bisogno.

Prodotto da Columbia Pictures e Sony Pictures, nel cast troveremo anche Paul W. Downs e Demi Moore.



Sarà distribuito nei cinema italiani a partire dall’8 giugno il film Quando un padre (Family Man), per Eagle Pictures.

Gerard Butler, protagonista di questo lungometraggio diretto dall’esordiente Mark Williams, veste i panni di uno spietato cacciatore di teste, instancabile a lavoro per dare ai suoi cari il miglior tenore di vita possibile, a scapito della sua presenza in famiglia che, in un delicato momento, esigerà la sua attenzione e considerazione, recriminando le assenze del passato e portandolo a riconsiderare molti aspetti della sua esistenza.

Accanto a Butler troveremo anche Willem Dafoe, nel ruolo di un pretenzioso amministratore delegato prossimo al ritiro, alla ricerca del suo successore in azienda.

La pellicola, scritta da Bill Dubuque (The Accountant), conta nel cast la presenza di Alfred Molina, Gretchen Mol, Dustin Milligan, Alison Brie, Kathleen Munroe, Julia Butters e Anupam Kher.

E’ online il primo trailer italiano di Nerve – Spettatore o giocatore?, diretto da Henry Joost & Ariel Schulman (tra gli autori del noto TV Show Catfish) e scritto da Jessica Sharzer, già nota per il serial drama American Horror Story.

Tratto dall’omonimo romanzo di Jeanne Ryan, con protagonisti Emma Roberts, Dave Franco e Juliette Lewis, la pellicola seguirà le vicende di Vee Delmonico (Emma Roberts), una studentessa modello dell’ultimo anno delle superiori che è stanca di rimanere sempre in disparte. Quando i suoi amici la incoraggiano a partecipare a un popolare social game online chiamato Nerve, Vee decide di iscriversi, anche solo per provare quello che in apparenza le sembra un gioco innocuo e divertente. E così, Vee viene risucchiata nel vortice adrenalinico della competizione, della fama e dei follower, assieme a un misterioso ragazzo (Dave Franco), ma a un certo punto il gioco diventa sempre più inquietante, con sfide via via più rischiose, in un crescendo ansiogeno che porterà alla prova finale dove la posta in gioco sarà altissima.



Un primo teaser trailer anche per il ritorno di Nicolas Cage nel thriller Inconceivable, opera prima di Jonathan Baker.

Scritto da Chloe King e prodotto da Randall Emmett e George Furla, il film annovera nel cast anche Gina Gershon e Nicky Whelan, con la straordinaria partecipazione di Faye Dunaway.

La storia ci porterà nel mondo di una giovane donna misteriosa di nome Katie (Nicky Whelan) che si trasferisce insieme alla figlia in una nuova città. Qui stringe rapidamente amicizia con Angela (Gina Gershon), madre di una bambina e moglie di Brian (Nicolas Cage). Quando le due donne diventano più intime Angela chiede a Katie di diventare la loro babysitter e di trasferirsi a casa sua. Ma col passare del tempo l’amicizia fra le due donne diventa ossessiva, e Angela e Brian si accorgono che Katie sta tentando di distruggere la loro famiglia dall’interno.



Based on a True Story (D’après une histoire vraie), l’attesa pellicola firmata da Roman Polanski e co-scritta da Olivier Assayas, sarà presentata in anteprima (fuori concorso) alla prossima edizione del Festival di Cannes.

Al momento è stata rilasciata una prima immagine che ritrae le protagoniste Eva Green e Emmanuelle Seigner, in una scena del film che porterà sul grande schermo la storia di una scrittrice di Parigi innamora perdutamente di un’ammiratrice molto ossessionata dal suo lavoro, che cercherà di imporre la sua influenza su di lei.

Adattamento dell’omonimo romanzo di Delphine de Vigan, Polanski torna alla regia dopo l’interruzione nel 2013 con l’ultima pellicola Venere in pelliccia, mentre Assayas è attualmente presente in sala con il suo nuovo Personal Shopper.