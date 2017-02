LAVORI IN CORSO. Nightworld, John Lennon/Yoko Ono, Siberia, Overlord, The Nun

Quando l’ex appartenente al dipartimento di polizia di Los Angeles Brett Irlam trova lavoro come capo della sicurezza in un vecchio condominio nella capitale della Bulgaria, Sofia, ben presto comincia a sperimentare una serie di eventi bizzarri e terrificanti. Quando inizia a scavare in profondità nella storia sinistra dell’edificio, e ad indagare sui misteriosi proprietari e dipendenti del passato, Brett scopre ben presto una forza malefica immersa nel profondo delle viscere del palazzo, che farà di tutto per essere scatenato nel nostro mondo.

Questa la sinossi ufficiale di Nightworld, l’horror firmato Patricio Valladares (Downhill) che verrà presentato il prossimo mese allo European Film Market.

Sceneggiato da Barry Keating, Loris Curci e Milano Konjevic, i protagonisti della pellicola sono Jason London (Carrie 2), Gianni Capaldi, Lorina Kamburova, Diana Lyubenova e l’icona del terrore Robert Englund (Nightmare).

In attesa di una data d’uscita vi mostriamo il primo trailer ufficiale:

————————————————————————————————

E’ in lavorazione il film voluto dalla vedova di John Lennon, Yoko Ono, produttrice di una pellicola incentrata sulla sua storia d’amore con lo storico frontman dei Beatles: scritta da Anthony McCarten (La teoria del tutto) e senza ancora un titolo, l’opera esplorerà il complesso rapporto che legava i due artisti, con un focus sul loro impegno contro la guerra.

“Si parlerà del loro amore ma anche di coraggio e impegno politico negli Stati Uniti” ha scritto in un comunicato McCarten. “Con l’intenzione di ispirare le nuove generazioni nella lotta per realizzare il mondo in cui desiderano vivere“. Oltre che dalla vedova Lennon, il film verrà prodotto da Michael De Luca (The Social Network) e da Josh Bratman.

————————————————————————————————

In attesa di vederlo in sala con il ritorno di John Wick: Chapter 2 (il prossimo 23 marzo), Keanu Reeves si conferma protagonista nel thriller romantico Siberia, diretto da Matthew Ross (Frank & Lola) e le cui riprese inizieranno entro la fine dell’anno.

Prodotto da Gabriela Bacher con Stephen Hamel, e basato su una sceneggiatura di Scott B. Smith (Soldi Sporchi), il film segue la storia di un commerciante di diamanti (Reeves) che organizza un viaggio in Russia per concludere una vendita. Quando però il suo socio scompare (insieme ad alcune gemme), il personaggio di Reeves decide di far perdere le sue tracce in Siberia. Lì inizierà una relazione con la proprietaria di un caffè locale alla quale nasconderà la sua vera identità.

————————————————————————————————

Una nuova produzione per J.J. Abrams nelle mani della sua casa di produzione Bad Robot: la pellicola, che si chiamerà Overlord per la regia di Julius Avery (Son of a gun), racconterà la storia di due paracadutisti in missione che, il 6 giugno 1944, devono distruggere una torre radio tedesca in una cittadina della Normandia. Una volta raggiunto l’obiettivo, il loro aereo cade lasciandoli in territorio nemico. Non solo, dunque, si troveranno a combattere i soldati nazisti, ma anche le forze sovrannatura li da loro liberate.

Nazisti zombie su un campo sci-fi, materiale già presente in numerosi B-movie e videogiochi ma che, nelle mani di una grande produzione ad alto budget, promette di stupire.

Il progetto, che era già stato pensato nel 2007 con l’acquisto da parte della Paramount Pictures, vedrà al fianco di J.J. Abrams e Julius Avery anche Billy Ray, sceneggiatore dell’adattamento di Hunger Games. Ray, nel lavoro di rifinitura del copione, sarà coadiuvato da Mark L. Smith (The Revenant).

————————————————————————————————

Prende il via la produzione di uno spin-off della serie di The Conjuring: sarà Corin Hardy a dirigere la pellicola The Nun, horror incentrato sulla presenza demoniaca già vista in The Conjuring – Il Caso Enfield.

Autore di diversi videoclip, Hardy, ha esordito alla regia di un lungometraggio horror nel 2015 con The Hallow, presentato al Sundance Film Festival.

Scritto da Gary Dauberman e James Wan, prodotto da Wan e da Peter Safran, The Nun sarà il secondo spin-off di The Conjuring dopo Annabelle, film per il quale è a sua volta previsto un sequel per l’11 agosto del 2017.