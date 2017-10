LAVORI IN CORSO. Sly, Stephen King, James Wan, Genovese, Mazzoleni

Grandi notizie per gli appassionati della saga di Rocky Balboa! Il franchising aperto con Creed, film incentrato sul figlio dell’acerrimo nemico Apollo Creed interpretato da Michael B. Jordan, sta per tornare sul grande schermo con Creed 2 e a dirigere questo nuovo capitolo sarà proprio Sylvester Stallone.

Ryan Coogler, regista della precedente pellicola, ha infatti dovuto rinunciare a riprendere le redini di questo sequel per gli impegni dovuti al suo Black Panther per la Marvel.

L’ultimo film che ha visto Sly alla regia è stato il primo I Mercenari nel 2010 ma ricordiamo che per la serie Rocky Stallone ha diretto Rocky II, Rocky III, Rocky IV e l’ultimo Rocky Balboa del 2006, pellicola che (almeno nelle intenzioni) avrebbe dovuto segnare un epilogo per la saga.

L’attesa per questo progetto nelle mani di Sly è alta, tanto più che il primo Creed valse all’attore il Golden Globe e una nomination agli Oscar come Miglior attore non protagonista in un ruolo, quello di Rocky che allena il figlio dell’ex pugile, che ha confermato ancora una volta la sua iconica impronta nel panorama cinematografico.

Della trama di Creed 2 non si sa ancora nulla, ma tempo fa Stallone suggerì un ritorno di Dolph Lundgren alias Ivan “Ti Spiezzo In Due” Drago.

Dopo i recenti La torre nera, Il gioco di Gerald e IT , l’ennesimo romanzo del prolifico Stephen King sta per vedere un adattamento sul grande schermo: parliamo de Il talismano, primo libro di una serie scritta a quattro mani dallo stesso King con Peter Straub.

Pubblicato nel 1984, The talisman ha avuto un seguito intitolato Black House uscito nel 2001. Un terzo libro delle serie dovrebbe essere in fase di scrittura.

Il progetto del film è affidato alla regia di Josh Boone (Colpa delle stelle), in merito alla Amblin Entertainment che aveva inizialmente in mente l’idea di farne una serie tv. Tra i produttori figura Frank Marshall.

La trama del libro è incentrata sul dodicenne Jack Sawyer, che parte dalla costa est degli Stati Uniti nel tentativo di salvare la madre malata di cancro, alla ricerca di un oggetto magico chiamato proprio ‘il talismano’.

Una nuova produzione per il maestro dell’horror James Wan con la pellicola The Children diretta da Michael Chaves (The Maiden). Per l’occasione Wan ha arruolato l’attrice Linda Cardellini, nota per i suoi ruoli nelle pellicole Daddy’s Home e The Founder ma arrivata al grande pubblico principalmente per le serie tv E. R. e l’ultima produzione Netflix Bloodline. La Cardellini sarà assoluta protagonista della pellicola che, non collegata all’universo The Conjuring come gli altri recenti lavori di Wan, racconterà la storia di un’assistente sociale impegnata ad indagare sulla misteriosa scomparsa di due bambini, scoprendo che l’intera famiglia è in realtà in grave pericolo.

Il film si basa su una sceneggiatura scritta da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis. Oltre che da Wan il film sarà prodotto anche da Gary Dauberman, sceneggiatore di IT.

E’ online il trailer di The Place, ultimo lavoro di Paolo Genovese dopo il grande successo di pubblico e critica con Perfetti sconosciuti circa un anno fa.

Il film, che sarà presentato in anteprima alla prossima edizione della Festa del cinema di Roma, uscirà nelle sale il prossimo 9 novembre e arruola nel cast i nomi di Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino, Silvia D’Amico, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli e Giulia Lazzarini.

Ispirato alla serie fantasy drama The Booth at the End, il film volge lo sguardo su un misterioso protagonista, ospite abituale a abitudinario di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori in cambio di alcuni ‘compiti’ da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri?

IL TRAILER:



Inizieranno il prossimo 16 ottobre le riprese di Succede, esordio alla regia cinematografica della giovane Francesca Mazzoleni.

Tratto dall’omonimo best seller di Sofia Viscardi, al casting hanno partecipato oltre 3000 ragazzi trovando poi ultima scelta nei volti dei novizi Margherita Morchio (Meg,) Matteo Giuggioli (Tom) e Matilde Passera (Olly). Nel cast anche Brando Pacitto, Francesca Inaudi, Giampiero Judica e Giovanni Anzaldo.

Prodotto da Indigo Film e RCE in collaborazione con Show Reel, Succede verrà girato per sei settimane a Milano.



Questa la trama del romanzo: Succede racconta la vita di Margherita, una ragazza che somiglia un po’ a Sofia: lei è timida, è goffa, è insicura. Fa fatica a relazionarsi con gli altri, non le piace attirare l’attenzione. Ha i capelli ricci sempre arruffati, non ha mai tempo, perché è sempre in ritardo con la vita.

Sullo sfondo della Milano contemporanea, fatta di bar e localini, le avventure eroicomiche a scuola e i primi baci: il diario delle emozioni, di amori e di paure, di verifiche scolastiche e sentimentali.

Come sono fatte le relazioni all’epoca dei social?

Perché Samuele, che è il più figo della scuola, la punta? E Olimpia, la disinibita amica del cuore, che c’entra? E Tom che sempre la segue, sui social e nella vita?

E poi i casini del sesso che si avvicina. Ma non basta. C’è anche la famiglia, con un padre ambientalista che non usa la macchina né lo shampoo e tira la cinghia sul riscaldamento. E una madre severa, implacabile sui ritardi, ma sempre presente nei momenti difficili.