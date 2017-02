LAVORI IN CORSO. Toni Erdmann, The Beach Bum, Virginia Woolf, mother!, Halloween

Mancava dalle scene da quasi sette anni e il suo ritiro sembrava ormai ufficiale: Jack Nicholson, che avevamo lasciato nel 2010 con il film Come lo sai di James L. Brooks, è pronto a tornare sul set!

A confermare i rumors circa il ritorno del grande attore è la testata Variety, che lo vede in cima ai candidati per il remake di Vi presento Toni Erdmann, pellicola del 2016 diretta dalla tedesca Maren Ade, presentata allo scorso Festival di Cannes e candidata agli Oscar 2017 come Miglior film straniero.

Alla vigilia dei suoi 80 anni, Nicholson si inserisce nel progetto targato Paramount insieme all’attrice e comica statunitense Kristen Wiig (Le amiche della sposa), protagonisti di un film che racconta con ironia la relazione movimentata tra un padre ancora giovanile con la passione per gli scherzi e una figlia in carriera ma infelice.

Nessuna notizia riguardo i possibili favoriti per la regia di questo remake in lingua inglese, dove è comunque confermata la presenza di Maren Ade come produttore esecutivo.

Corteggiato da numerosi registi e produttori in questi anni di silenzio e reclusione dai media, Jack Nicholson sembra essersi innamorato a tal punto di Toni Erdmann da aver convinto lui stesso la Paramount ad acquistarne i diritti, garantendo in primis la sua presenza nella pellicola. Che dire, non vediamo l’ora di riaverti sul grande schermo Jack!

——————————————————————————————————————-

Harmony Korine sta per tornare sul grande schermo con il film The Beach Bum, lungometraggio su cui sembra stia lavorando da diverso tempo.

Non è ancora stata resa nota la trama nei suoi dettagli ma i toni di una commedia dissacrante sono ben più che certi. A dare nuovo rilievo al progetto è la notizia che vede annoverare nel cast il nome di Matthew McConaughey nel ruolo del protagonista Moondog, uomo che vive la vita secondo le proprie regole. L’attore sarà una specie di furfante, di sicuro aspetto ammaliante e sopra le righe.

“The Beach Bum sarà una corsa sfrenata e avventurosa” – ha dichiarato Korine – “e non mi viene in mente nessuno più adatto di Matthew McConaughey a interpretare, in questa commedia indiavolata, esilarante e irriverente, il nostro eroe Moondog, un tipo affascinante e ribelle“.

Le riprese prenderanno il via il prossimo luglio.

——————————————————————————————————————-

L’amore tra le due artiste Virginia Woolf e Vita Sackville-West tornerà alla luce nei cinema, in un film dal titolo Vita and Virginia che vede protagoniste la celebre Eva Green nei panni della Woolf e Gemma Arterton per Vita.

Girato dalla regista Chanya Button, responsabile anche del copione assieme a Eileen Atkins e che sarà basato sull’omonimo spettacolo teatrale della scrittrice, la pellicola esplorerà il periodo in cui Virginia Woolf scrisse Orlando riversandovi l’esperienza di coppia con Sackville-West, poeta e paesaggista.

Alla produzione Katie Holly della Blinder Films, Evangelo Kioussis delle Mirror Productions, mentre Simon Baxter sarà il produttore esecutivo per la Mirror assieme alla Green e alla Arterton.

Il progetto verrà presentato all’EFM di Berlino.

La regista ha dichiarato:“Così spesso associamo le donne del passato all’oppressione, ai doveri del matrimonio, alla proprietà e alla vita domestica; ma ciò che Vita & Virginia offrirà è l’esempio di una relazione dove due donne coraggiose e brillanti piegarono queste istituzioni alla loro volontà, pagandone il prezzo“.

——————————————————————————————————————-

Svelati titolo e cast del nuovo progetto firmato Darren Aronofsky (Requiem for a dream, The Fountain – L’albero della vita): mother! (rigorosamente in minuscolo) arriverà nelle sale americane il prossimo 13 ottobre per conto della Paramount Pictures.

Aronofsky, curatore di regia e sceneggiatura, con la produzione affidata alla sua Protozoa Pictures, affronterà le tematiche di una coppia la cui relazione viene messa alla prova dall’arrivo di ospiti inattesi. Il film parteciperà alla 14esima edizione del Dubai International Film Festival.

Nel cast, oltre a Jennifer Lawrence, troveremo Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Domhnall Gleeson insieme al fratello Brian Gleeson.

Nella stessa data di mother! erano previste le uscite del reboot di Venerdì 13 e World War Z 2, progetti al momento rimossi dal listino.

——————————————————————————————————————-

E’ in arrivo l’atteso reboot di Halloween, celebre film del 1978 diretto da John Carpenter.

A dare la notizia della prossima uscita del film è proprio lo stesso Carpenter, che fa menzione nella pellicola come curatore e produttore esecutivo.

Troveremo alla regia David Gordon Green (Strafumati) con il suo frequente collaboratore Danny McBride, attore e sceneggiatore di fama che vedremo a breve in Alien: Covenant.

“David e Danny sono venuti di recente nel mio ufficio con Jason Blum e hanno condiviso con me la loro visione per il nuovo film e… WOW, Hanno fatto centro. – afferma John Carpenter – Penso che vi piacerà tantissimo. Mi hanno lasciato senza fiato. E lo vedrete al cinema il 19 ottobre 2018“.

Deluso dal reboot del 2007 ad opera di Rob Zombie (Halloween – The Beginning), il maestro del cinema horror sembra essere molto entusiasta per questo lavoro. Non ci resta che attendere!