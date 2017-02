Lena Dunham: “Quello di Girls il peggior pitch di sempre!”

In attesa della sesta e ultima stagione, in onda dal 12 febbraio, la creatrice di Girls ripercorre la nascita della serie e il pitch presentato alla HBO nel 2010, a soli 23 anni, dopo l’interesse riscosso dal film Tiny Furniture.

In una lunga chiacchierata con Hollywood Reporter, insieme al cast e ai produttori, Dunham ricorda che “Tutto è cominciato con il peggior pitch che abbiate mai letto”.

“Ho scritto alla HBO quest’unica pagina. Era una specie di poema sinfonico sulla vita dei Millennials. Non menzionava un personaggio o una trama. Loro sono tutto, non sono niente, sono dovunque, non sono da nessuna parte. Penso sia il peggior pitch mai letto, pretenzioso e orripilante, ma ricordo che mentre lo scrivevo, seduta sul pavimento in mutande ad ascoltare Tegan e Sara, pensavo “Sì, sono un genio”.