Lo sguardo dell’Oriente alla cineteca di Bologna

La Cineteca di Bologna ospita dal 1 al 4 giugno prossimo un doppio prestigioso appuntamento, la Taiwan Week, in collaborazione con il Ministero della Cultura di Taiwan e l’Ufficio di Rappresentanza di Taipei e la prima parte della quattordicesima edizione di Asian Film Festival.

Sedici i lungometraggi presentati nell’arco di quattro giornate intense, con la presentazione del meglio della recente produzione taiwanese, tra nuove commedie d’autore, film di genere e nuovi talenti, titoli come The kids di Sunny Yu, Lost daughter di Jacob Chen, White lies, black lies, The bride, The road to Mandalay.

Chiude il programma la copia restaurata dalla Cineteca di Bologna di Taipei story di Edward Yang con Hou Hsiao-hsien.

L’anteprima di Asian Film Festival, alla sua quattordicesima edizione e ancora in gemellaggio con l’omonimo festival di Portland (USA), con otto lungometraggi, proporrà i film cinesi 500m,800m, storia intimista, Home away, un dramma famigliare da camera, e Summer is gone, recente vincitore del Golden Horse a Taiwan.

Da non perdere il sorprendente Turn left, turn right, di Douglas Seok, del movimento Anti-Archive, tentativo di aprire il primo capitolo del cinema cambogiano del dopo Pol Pot.



Lo sguardo dell’Oriente nel cinema

1-4 giugno Cineteca di Bologna

Cinema Lumiere – Sala Mastroianni