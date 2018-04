Lucca Film Festival 2018, tutte le info

Saranno Stephen Frears, Martin Freeman, Rupert Everett, Anton Corbijn, Sabina Guzzanti, Bertrand Bonello e Laura Morante fra i protagonisti del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018 (sito ufficiale), la manifestazione cinematografica che dall’8 al 15 aprile si terrà nelle città di Lucca e Viareggio. Torna inoltre per il terzo anno consecutivo il Concorso internazionale di lungometraggi, con 14 film in competizione da tutto il mondo in prima italiana, a cui si affiancheranno le Anteprime fuori concorso e il consueto appuntamento con il Concorso internazionale di cortometraggi. Il festival si svolgerà in vari luoghi della città tra cui, a Lucca, i cinema Astra e Centrale, il Teatro del Giglio, Palazzo Ducale e Fondazione Ragghianti

Saranno 14 e tutti in prima italiana i lungometraggi in concorso internazionale all’edizione 2018 del Lucca Film Festival e Europa Cinema, la kermesse in programma dall’8 al 15 aprile tra Lucca e Viareggio.

I film in concorso competeranno per i premi “Miglior film” (per un valore di tremila mila euro al regista), che verrà assegnato dalla giuria composta da Daniele Gaglianone; Irene Dionisio e Paola Randi. Inoltre parteciperanno al premio “Miglior lungometraggio – giuria universitaria”, decretato dalla giuria degli studenti e per la “Menzione d’onore” della giuria popolare.

La selezione declina grande pluralità di generi e ampiezza di contenuti oltre a una frastagliata geografia ambientale e punteggiatura sociale. I film arrivano direttamente dai principali festival internazionali – da Locarno a Berlino, da Toronto a Rotterdam – e annoverano tra i loro autori le stelle più brillanti del cinema indipendente e di ricerca. Tra i titoli: Southern Belle di Nicolas Peduzzi (Francia, 2017), The Marriage di Blerta Zeqiri (Kosovo, 2017), Cocote di Nelson Carlo de Los Santos Arias (Repubblica Domenicana, Argentina, Germania Quatar, 2017), All you can eat Buddha di Ian Lagarde (Canada, 2017), Gutland di Govinda Van Maele (Germania, 2017), Funny Story di Michael Gallagher (Stati Uniti, 2018), The girl’s spring di Gu Wei (Cina, 2018), Birds without feathers di Wendy McColm (Stati Uniti, 2018), Cannibal Club di Guto Parente (Brasile,2018), Peter’s Odyssey di Alexey Kuzmin-Tarasov e Anna Kolchina (Russia,2018), Fotbal Infinit di Corneliu Porumboiu (Romania, 2018), River’s edge di Isao Yukisada (Giappone, 2018), Driver di Yehonatan Indursky (Israele, Francia, 2017) e The Queen of Fear di Valeria Bertuccelli, Fabiana Tiscornia.

Fino al 23 aprile 2018, nella sala del “mezzanino” della Fondazione Ragghianti, il Lucca Film Festival e Europa Cinema presenta il suo secondo evento espositivo: CINEMA D’ARTE – DIALOGO INEDITO. Dietro le quinte delle produzioni cinematografiche dei film d’arte SKY. Oltre 40 fotografie articolate in tre sezioni e dedicate ai temi portanti e trasversali a tutti i titoli in rassegna con le immagini dei dietro le quinte dei set, i luoghi esclusivi e punti di vista inediti.

Dal 19 al 22 aprile, la manifestazione sarà arricchita da un ciclo di proiezioni di tutti i film d’arte prodotti da Sky con Magnitudo Film. La rassegna cinematografica, promossa da Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con il Lucca Film Festival – Europa Cinema e Fondazione Ragghianti, si aprirà nel Complesso monumentale di San Micheletto con la proiezione di Caravaggio – l’Anima e il Sangue che ha esordito al cinema lo scorso febbraio classificandosi come il documentario d’arte più visto in Italia con oltre 130 mila spettatori. La proiezione di questo viaggio unico, emozionante, viscerale dentro la vita, le opere e i tormenti di Michelangelo Merisi da Caravaggio sarà introdotta da Cosetta Lagani, Direttore Artistico Cinema d’arte Sky, dal regista Jesus Garces Lambert e dalla sceneggiatrice Laura Allievi.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema promuove, anche in questa edizione 2018, una sezione speciale dedicata alle relazioni fra il cinema e le altre arti e rinnova la sua collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Dopo l’omaggio a Fellini e al suo Viaggio di Mastorna, proposto alla GAMC di Viareggio nel 2017, quest’anno è il turno di Luchino Visconti che sarà il protagonista di una grande mostra ospitata al Palazzo Ducale di Lucca, dal 17 marzo (giorno della scomparsa del regista nel 1976) al 21 aprile 2018, che vede anche la partecipazione del Teatro del Giglio. Luchino Visconti. Alla ricerca del tempo perduto. Storia di un film mai realizzato, a cura dello scenografo Francesco Frigeri e Alessandro Romanini, è il secondo appuntamento di un’ideale tetralogia dedicata ai film a lungo sognati ed elaborati ma mai realizzati dai grandi registi italiani (a completare il ciclo, Pasolini e Bertolucci).