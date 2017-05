Michael Parks: ci lascia lo sceriffo McGraw di Tarantino

Ci ha lasciato tre giorni fa Michael Parks (nato nel 1940), caratterista di 40 anni di cinema e televisione americana “di genere” (è uno degli antagonisti storici di Walker Texas Ranger), noto al pubblico giovane soprattutto per aver dato le fattezze al personaggio dello sceriffo Earl McGraw nei film di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez.

Di seguito, il commosso post condiviso su facebook da Kevin Smith, che gli aveva donato nuova fama con due ruoli di straordinario antagonista nei suoi ultimi film:



Odio dare la notizia che la mia musa cinematografica, Michael Parks, ci ha lasciato. Michael era, e probabilmente sempre sarà, il miglior attore che abbia mai conosciuto. Ho scritto sia Red State che Tusk PER lui. Amavo il suo modo di recitare. Era, e lo dico a mani basse, il miglior Tespi che abbia mai visto esibirsi. Era capace di farmi dare il massimo ogni volta che si avvicinava ad un mio set. Da quando lo vidi rubare la scena durante una delle ultime proiezioni di Dal tramonto all’alba al Sunset 5, a metà degl’anni novanta, dissi a Sam Osier: “Ti immagini come sarebbe lavorare con uno Yoda della recitazione come lui? Un giorno dovrò scrivergli qualcosa”. Ci vollero 15 anni, ma con Red State il sogno si realizzò (Parks vinse il premio al miglior attore al Festival di Sitges) e poi di nuovo anni dopo con Tusk. Solo Michael Parks avrebbe potuto recitare la battuta: “Is man indeed a walrus at heart?” e renderla spaventosa. Il mio ricordo preferito di Michael è quando recitò con e contro Johnny Depp, come una coppia di maghi in duello, durante una scena di Tusk. Quel giorno Parks era in stato di grazia mentre condivideva lo schermo con un altro attore straordinario, e consegnando una performance indimenticabile. Riusciva ad innalzare il livello di ogni film o show televisivo a cui partecipava e lo stesso vale per gli attori o i registi con cui ha lavorato. Posso considerarmi benedetto ad aver lavorato con un genio indiscusso. Ma in realtà mi considero fortunato anche solo per averlo conosciuto. Il mio affetto va a James (il figlio di Michael) ad Oriana (la moglie di Michael) a Quentin Tarantino (il più grande fan di Michael) e a tutti gli appassionati di musica o film che sono rimasti incantati di fronte al talento di Michael Parks. Arrivederci vecchio amico. Ci vediamo più avanti