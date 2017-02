Mimmo Calopresti racconta la sua “Mise en scène”

In attesa dell’inizio della Masterclass di Regia Mise en scène, il prossimo 16 marzo, Mimmo Calopresti – anche protagonista di un ciclo di proiezioni fino al 9 marzo – racconta in prima persona cosa significhi per lui la messa in scena e a chi si rivolge il corso.

“Perché mise en scène, alla francese? Forse perché la mia formazione, già ai tempi dell’università, è stata influenzata dalla messa in scena particolare della Nouvelle Vague, da cui ero affascinato, anche se non capivo tutto. E forse lì, col cinema francese, è nato anche un pezzo della mia storia da regista”.

“La messa in scena è il rapporto che intercorre tra la tua sensibilità e tutto ciò che tecnicamente ti permette di esprimerla. Quello che vorrei mettere in scena io, rispetto a chi mi ascolterà, è che cos’è veramente una regia, da dove nasce – non solo nell’aspetto tecnico – ma in maniera più profonda. Da dove parte l’idea di mettere in scena qualcosa, una storia, un’idea, un film…e tutto il lavoro che la messa in scena di questo racconto occupa: il fare i conti con la luce, prima di tutto, i truccatori, gli attori, l’arredamento, i quadri, i costumi… Di queste cose non bisogna avere un sapere cattedratico, ma bisogna considerare il modo in cui si rapportano alla propria sensibilità e al mondo che si intende raccontare”.

Quindi il corso è rivolto a tutti coloro che intendono fare cinema, perché tutti sono coinvolti nella messa in scena: chi scrive non può non capire come muoversi, ad esempio, in uno spazio, anche ora che in sceneggiatura non si indicano più i movimenti di macchina; quasi tutti gli attori che hanno lavorato con me hanno fatto anche dei film da registi dopo, perché volevano lavorare in maniera completa, dietro e davanti la macchina da presa; il direttore della fotografia nel pensare alla luce deve tenere conto degli attori, degli oggetti scenografici…Sono tutti dettagli, ma sono dettagli importanti, perché nell’insieme fanno il film”.