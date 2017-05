Monster Trucks, di Chris Wedge

Cosa succede se prendiamo un immaginario iconico degli anni ottanta, tra ‘mostri’ più o meno tali (E.T. L’extraterrestre), ci mescoliamo una sana vena ambientalista e un grande conglomerato di azione su quattro ruote alla Fast & Furious?

Un miscellaneo di elementi che Chris Wedge ci propone nel suo ultimo Monster Trucks, il primo live action dopo le pellicole d’animazione L’era glaciale, Robots e Epic – Il mondo segreto.

Tripp (Lucas Till) è il classico liceale americano non troppo avvezzo alla popolarità ma, imbattutosi per caso in uno strano essere solo apparentemente sinistro, finisce col diventarne amico e, insieme alla compagna di studi Meredith (Jane Levy), cerca di salvare la creatura: dei loschi individui di una società petrolifera, intenti agli scavi, hanno infatti scoperto queste nuove forme di vita proprio in un prolifico giacimento, ma non propensi all’idea di perdere i fruttuosi guadagni, decidono di sacrificare la nuova specie e portare a termine i lavori.

Un’avventura che i due ragazzi vivranno a bordo di (ben più) reali mostri a quattro ruote, i trucks, guidati con l’ausilio delle stesse creature a mo’ di motore vivente, nel turbinio di sequenze mozzafiato tra inseguimenti e sfrecciate oltre ogni limite.

Wedge ammicca ai nuovi criteri spettacolarizzanti con scene d’azione per lo più basate su

enormi macchinoni tanto cari al popolo statunitense, riuscendo ben poco ad impressionare lo spettatore se non per gli occhi dolci di un mostro-cucciolo che ci riporta ad un meccanismo nostalgico di un cinema più improntato alla sostanza che all’apparenza.

Un intento, quest’ultimo, che sembrerebbe voler perseguire lo stesso Wedge con l’inserimento di una politica atta a difendere l’eco-sistema, eppure il contorno eccessivamente appariscente e spesso banalizzante non rende giustizia al proposito, confezionando un prodotto probabilmente godibile ma dall’esito traballante.

Titolo originale: id.

Regia: Chris Wedge

Interpreti: Lucas Till, Jane Levy, Amy Ryan, Rob Lowe, Danny Glover, Barry Pepper, Holt McCallany

Origine: USA, 2017

Distribuzione: Universal

Durata: 104′