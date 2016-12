Morta Michèle Morgan, icona del cinema francese

Si è spenta ieri nella sua residenza vicino Parigi, Michèle Morgan, attrice iconica del cinema francese. Nata nel 1920, Michèle aveva iniziato a lavorare molto giovane, ricoprendo il ruolo della protagonista femminile, accanto a Jean Gabin, in Il porto delle nebbie di Marcel Carné a soli 18 anni. Per la sua interpretazione di Gertrude in Symphonie Pastorale di Jean Delannoy (1946), vinse il premio per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes. Molti i film che l’hanno vista interprete, tra quelli che hanno segnato la storia del cinema, tra l’Europa e Hollywood: L’ora del destino, Incatenata, Idolo infranto. La Morgan aveva deciso di abbandonare la carriera di attrice nel 1968, dopo Benjamin, ovvero le avventure di un adolescente, pur comparendo in tre successivi lungometraggi di Lelouch (Il gatto, il topo, la paura e l’amore, Agenzia matrimoniale A, Un uomo, una donna oggi) e in Stanno tutti bene di Tornatore (1990). Molti anche i ruoli importanti che non riuscì a ottenere, come quello della protagonista de Il sospetto di Alfred Hitchcock – scartata per via del suo ancora scarso inglese – o in Casablanca.

Nel 1969 il governo francese le aveva conferito il titolo di Cavaliere della Legion d’Onore, nel 1992 aveva ricevuto il Cèsar alla carriera. Ha una stella nella Hollywood Walk of Fame al 1645 Vine Street. Per lungo tempo i suoi occhi sono stati considerati come “i più belli del cinema francese”, e il suo fascino strano e conturbante ne hanno fatto una delle indimenticabili icone della storia del cinema.