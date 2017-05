Newsletter 15/05/2017

ULTIMO APPUNTAMENTO con i nostri unknown pleasures della stagione, film inediti sullo schermo di Sentieri Selvaggi in via Carlo Botta 19 a Roma.

Trivisa è l’unico passo in avanti ancora ragionevolmente possibile per la poetica di casa Milkyway: da un certo punto di vista il film riparte dove Johnnie To s’era fermato con la sua ultima opera di assoluta consapevolezza teorica, Drug War, e ne radicalizza ancora maggiormente l’assunto, fino a decostruire una volta per tutte i canoni del genere nero hongkonghese.

Trivisa ritorna al 1997, alla scena primaria della storia dell’isola, trasformando l’handover in un raddoppio narrativo delle traiettorie dei personaggi, vere e proprie divinità del mondo criminale che si trovano subito dopo il passaggio a sparire nel nulla, perdendo ogni identità, o a ripulirsi in traffici legali a suon di imbarazzanti corruzioni di funzionari pubblici. La tecnologia è sempre lo specchio dell’empasse: se nel resto del pianeta – come anche in Cina – il cinema popolare tende all’esagitazione, all’esagerazione senza freni né più appigli, dalle parti di Johnnie To e soci la direzione è invece verso un’essenzialità di purificazione del segno e pulizia totale dello sguardo.

Tre linee narrative girate parallelamente dai tre autori, e tenute insieme dal montaggio premiato agli ultimi Hong Kong Film Awards, dove il film ha portato a casa anche la statuetta per la miglior regia, miglior film, e l’interpretazione di Gordon Lam.

CANNES 2017



Cannes vs Netflix: Dalla parte di Sandy Wexler

Cosa vogliono gli esercenti francesi da Netflix, lo sappiamo: ma che cosa vuole davvero Netflix dal concorso di Cannes? E se la foglia intelligente #adamsandler facesse saltare davvero il mercato?

RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA

Sentieri Selvaggi intervista Hirokazu Kore-eda

Abbiamo incontrato il grande cineasta giapponese, a Roma per l’uscita del suo ultimo After the storm, presentato a #Cannes2016. Una detective story destrutturata, in sala dal 25 maggio

ANCORA SU JONATHAN DEMME

Simone Emiliani: Il regista che amava le donne

Pietro Masciullo: L’umanità in Primo Piano

Tonino De Pace: Demme – Altman, il flusso dell’incolmabile distanza

