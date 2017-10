Newsletter 17/10/17

#HarveyWeinstein. La ritualistica del potere

Ad una settimana dal #Weinsteingate proviamo a ragionare sul comportamento ritualistico del magnate e su quanto il potere si forgi su un web di sterminati filamenti

Sentieri Selvaggi(a) – Harvey Weinstein e la moviola in campo

Bisogna ammetterlo, aveva ragione Aldo Biscardi che l’ha sempre gridata, la moviola in campo, per la ricerca dei falli… La vita è bella e se Benigni parlasse, racconterebbe di un altro Mostro

Aspettando IT: Stephen King e l’espansione infinita del “Kingverse”

La nuova versione del classico dell’orrore incorona King, di nuovo, come Re assoluto. Quello che, almeno sui social, combatte con il “clown” del momento e risulta vincitore. Guarda l’intervista

Breve storia dell’R-Rated: Da L’Esorcista a IT

Il visto Restricted e il suo utilizzo nel corso della storia del cinema horror, partendo da L’esorcista e arrivando ad IT, con una deviazione su Blade Runner 2049 e quanto non gli abbia giovato

Aspettando IT – Sei già stato qui. Un ritorno nei cunicoli dell’adolescenza

La magia che riesce a King è di farci identificare pienamente con i “perdenti” e, attraverso questa identificazione, riapre nella nostra memoria quei cunicoli che ci hanno guidato nell’infanzia



Festival dei Popoli 58 – Also Known as Jihadi, di Eric Baudelaire

Il film vincitore del Festival dei Popoli porta alle estreme conseguenze le forme di “A.K.A. Serial Killer” di Masao Adachi e racconta la glaciale organizzazione burocratica e poliziesca degli spazi

Al via l’edizione inaugurale del Festival di PINGYAO di Marco Müller e Jia Zhang-ke

La selezione del Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival è stata presentata a Pechino: nuovi registi, i premiati dei festival, il cinema di genere, e tutto Melville



#RomaFF12 – Presentato il programma ufficiale

Svelato il programma ufficiale della Festa, con film di Kathryn Bigelow e i fratelli Taviani, e con ospiti come David Lynch e Xavier Dolan. E anche Nanni Moretti con un inedito di dieci minuti. Presentato anche il programma della sezione collaterale Alice nella città.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’edizione

