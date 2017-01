Oscar 2017: ecco tutte le nominations!

Miglior attore protagonista Casey Affleck – Manchester by the sea

Andrew Garfield – Hacksaw Ridge

Ryan Gosling – La La Land

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Barriere

Miglior attrice protagonista Isabelle Hupper – Elle

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence

Miglior attore non protagonista Mahershala Ali – Moonlight

Jeff Bridges – Hell or High Water

Lucas Hedges - Manchester by the sea

Dev Patel – Lion

Michael Shannon – Animali notturni

Miglior attrice non protagonista Viola Davis – Barriere

Michelle Williams – Manchester by the sea

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Il diritto di contare

Naomie Harris – Moonlight

Miglior regia Mel Gibson – Hacksaw Ridge

Denis Villeneuve – Arrival

Damien Chazelle – La La Land

Kenneth Lonergan – Manchester by the sea

Barry Jenkins – Moonlight

Miglior sceneggiatura originale Taylor Sheridan – Hell or High Water

Damien Chazelle – La La Land

Y. Lanthimos, E. Filippou – The Lobster

Kenneth Lonergan – Manchester by the sea

Mike Mills – 20th Century Woman

Miglior sceneggiatura non originale Eric Heisserer – Arrival

August Wilson – Barriere

A. Schroeder, T. Melfi – Il diritto di contare

Luke Davis – Lion

Barry Jenkins, Alvin McCraney – Moonlight

Miglior scenografia Patrice Vermette, Paul Hotte - Arrival

Stuart Craig, Anna Pinnock – Animali fantastici e dove trovarli

Jess Gonchor, Nancy Haigh – Ave, Cesare!

David Wasco, Sandy Reynolds-Wasco – La La Land

Guy Hendrix Dyas, Gene Serdena – Passengers

Miglior fotografia Bradford Young – Arrival

Linus Sandgren – La La Land

Greig Fraser – Lion

James Laxton – Moonlight

Rodrigo Prieto – Silence

Miglior sonoro Bernard Gariépy Strobl, Claude La Haye – Arrival

Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie, Peter Grace – Hacksaw Ridge

Andy Nelson, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow – La La Land

David Parker, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson – Rogue One: A Star Wars story

Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush, Mac Ruth – 13 hours: The Secrets Soldiers of Benghazi

Miglior montaggio sonoro Sylvain Bellemare - Arrival

Robert Mackenzie, Andy Wright – Hacksaw Ridge

Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan – La La Land

Wylie Stateman, Renée Tondelli – Deepwater, Inferno sull’Oceano

Alan Robert Murray, Bub Asman – Sully

Miglior colonna sonora Mica Levi – Jackie

Justin Hurwitz – La La Land

Dustin O’Halloran & Hauschka – Lion

Nicholas Britell – Moonlight

Thomas Newman – Passengers

Miglior canzone originale “Audition (The Fools Who Dream)”, musica di Justin Hurwitz, testo di Benj Pasek e Justin Paul – La La Land

“Can’t Stop The Feeling”, musica e testo di Justin Timberlake, Max Martin, Karl Johan Schuster – Trolls

“City Of Stars”, musica di Justin Hurwitz, testo di Benj Pasek e Justin Paul – La La Land

“The Empty Chair”, musica e testo di J. Ralph, Sting – Jim: The James Foley Story

“How Far I’ll Go”, musica e testo di Lin-Manuel Miranda – Oceania

Migliori costumi Joanna Johnston – Allied

Colleen Atwood – Animali fantastici e dove trovarli

Madeline Fontaine – Jackie

Consolata Boyle – Florence

Mary Zophres – La La Land

Migliori effetti speciali Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington, Burt Dalton – Deepwater, Inferno sull’Oceano

Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli, Paul Corbould – Doctor Strange

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Dan Lemmon – Il libro della giungla

Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean, Brad Schiff – Kubo e la spada magica

John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel, Neil Corbould – Rogue One: A Star Wars story

Miglior montaggio Joe Walker – Arrival

John Gilbert – Hacksaw Ridge

Jake Roberts – Hell or High Water

Tom Cross – La La Land

Nat Sanders, Joi McMillon – Moonlight

Miglior trucco Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Nelson – Suicide Squad

Joel Harlow, Richard Alonzo – Star Trek Beyond

Eva von Bahr, Love Larson – A man called Ove

Miglior documentario Fuocoammare, di Gianfranco Rosi

I Am Not Your Negro, di Raoul Peck

Life, Animated, di Roger Ross Williams

O.J. – Made in America, di Ezdra Edelman

13th, di Ava DuVernay

Miglior cortometraggio Ennemis intérieurs, di Selim Azzazi

La femme et le TGV, di Timo Von Gunten

Silent Nights, di Aske Bang

Sing, di Kristof Deak

Timecode, di Juanjo Giménez

Miglior cortometraggio documentario Extremis, di Dan Krauss

4.1 Miles, di Daphne Matziaraki

Joe’s violin, di Kahane Cooperman

Watani: My Homeland, di Marcel Mettelsiefen

The White Helmets, di Orlando von Einsiedel