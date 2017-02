Paola Cortellesi e Antonio Albanese in copertina su Film Tv

In copertina Paola Cortellesi e Antonio Albanese, protagonisti di Mamma o papà?, al cinema dal 14 febbraio. Nel numero la doppia intervista ai due attori.

Nel Cinelab le prime indiscrezioni sull’ottava pellicola di Paul Thomas Anderson, ancora in lavorazione; mentre Paolo Sorrentino e Clive Owen raccontano i retroscena del corto CAMPARI – Killer in Red.

Speciale Black Cinema: I tre film afroamericani in lizza agli Oscar 2017 (Moonlight, Barriere, Il diritto di contare); intervista all’attore Mahershala Ali; buon compleanno a Sidney Poitier.

A cent’anni dalla morte e venti dalla nascita di Giuseppe De Santis, viene ricordato il regista degli ultimi ripercorrendone l’intera filmografia.

L’invasione degli ultracorpi: i cambiamenti – presenti e futuri – del cinema tra realtà virtuali, aumentate e mixed.

Un ricco Cinerama recensisce i film presenti in sala e i film disponibili su piattaforma: Moonlight, Cinquanta sfumature di nero, Mamma o papà?, David Lynch – The Art Life, Gimme Danger, Ballerina, Viaggio in Groenlandia, |l volto di Milano, Autobahn – Fuori controllo, Resident Evil 6: The Final Chapter, O mamma o papà, Absolutely Fabulous – The Movie. Il “Perché sì/Perché no” di Manchester by the Sea.

In Scanners, la caccia all’inedito, si parla di Guy and Madeline on a Park Bench, A espada e a rosa e Les rencontres d’après minuit.

Per la rubrica Leggo dunque sono, la recensione di Lame di Gabriele Pedullà .

Serial Minds: “Scontro” sulla quarta stagione di Sherlock. In più, la comedy House of Lies (stagioni 1-2) e la webserie G&T (stagioni 1-2).

Intervista per Telepass ad Alessandro Angelini, regista di I fantasmi di Portopalo.

In regalo la locandina di Sugata Sanshiro di Akira Kurosawa.

Tutte le trame dei film in televisione da domenica 19 a sabato 25 febbraio. A queste si aggiungono le scelte di Cineteca FilmTv.

