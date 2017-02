Park Chan-wook ospite speciale del Florence Korea Film Fest

Sarà il celebre regista e sceneggiatore Park Chan-wook l’ospite d’onore della 15° edizione del Florence Korea Film Fest, il festival dedicato alla cinematografia sud coreana contemporanea che si svolgerà al cinema La Compagnia di Firenze dal 23 al 31 Marzo . All’autore verrà consegnato il Premio alla Carriera e gli verrà dedicata una retrospettiva di 13 titoli che ripercorreranno il suo eclettico percorso artistico: fra i titoli Joint Security Area, il film sulle relazioni fra Corea del Nord e Corea del Sud che l’ha portato alla notorietà, la celebre Trilogia della Vendetta, il vampire movies Thirst vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2009, la love story I’m a cyborg, but thats ok, Stoker (primo film girato in lingua inglese con un cast internazionale) e 5 cortometraggi.