Più musica di Jonny Greenwood per Lynne Ramsay. E’ il punto di forza del suo film?

Mentre si festeggia ancora l’anniversario dei 20 anni dall’uscita di OK Computer in cui era inclusa quell’Exit Music (For a Film) traccia di chiusura indimenticabile della colonna sonora di Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann, i Radiohead si confermano sempre di più nei loro progetti individuali attenti al cinema. L’ultimo è il caso del chitarrista Jonny Greenwood che ha fatto un gran parlare di sé per le tracce composte per la colonna sonora di You Were Never Really Here, nuovo film di Lynne Ramsay premiato a Cannes per la migliore sceneggiatura e miglior attore. Protagonista è un Joaquin Phoenix veterano di guerra che cerca di salvare alcune donne costrette a prostituirsi e che si trova costretto a vedersela con la violenza della criminalità organizzata. A fare da tappeto musicale alla parabola di Phoenix, è proprio la musica di Greenwood di cui si può ascoltare al momento solo un breve assaggio dall’unica clip disponibile dalla pellicola. Un film che è stato dichiarato come ancora non del tutto terminato a cui, come vorrebbero i rumors delle ultime ore, si dovrebbero aggiungere proprio ulteriori tracce della colonna sonora, uno degli elementi unanimemente più apprezzati da chi ha avuto già la possibilità di vedere il film. “Jonny ha composto una musica talmente bella che ne voglio inserire di più. Lui è un vero genio!” avrebbe dichiarato la regista subito dopo la premiazione di Cannes.

Greenwood, d’altronde, non è nuovo farsi notare per le sue abilità ad accostare musica ed immagini. Ormai nota è infatti la sua collaborazione decennale con il regista Paul Thomas Anderson di cui ha firmato Il petroliere, The Master, Vizio di Forma e l’ultimo film ancora senza titolo. Fondamentale inoltre il suo apporto al documentario Junun firmato dal regista statunitense durante un lungo tour in India. Anche con la Ramsay non è alla sua prima prova: aveva già composto la colonna sonora completa di …e ora parliamo di Kevin alla fine della quale la regista aveva rinnovato la volontà di una seconda esperienza con il musicista inglese. Ora c’è da chiedersi se tutto questo apprezzamento sarà poi bissato anche dal suo collega Thom Yorke il quale solo recentemente ha dichiarato di star lavorando alla colonna sonora del remake di Suspiria di Luca Guadagnino di prossima uscita. Si aspetta dunque con grande curiosità il rilascio di queste nuove music for a film che a quanto pare non faranno altro che confermare la trasversalità del progetto Radiohead che da anni non più inscrivibile al solo settore musicale.