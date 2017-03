Proiezione “Uno per tutti” di Mimmo Calopresti

Sorprende Mimmo Calopresti, e già questa, in un cinema italiano sempre più paludato e prevedibile, è una gran qualità, di questi tempi. Ma sorprende con grande coraggio e disponibilità a mettersi in gioco, proprio nel volere uscire fuori dai comodi confini del fin troppo consolidato, narrativamente, “cinema d’autore”. Come se per liberarsi del cappio mortale che stringe al collo il nostro cinema lo si dovesse tradire, magari inevitabilmente andando poi a scontrarsi con le difficoltà di stare al passo con le narrazioni forti di questi anni.

All’origine di Uno per tutti c’è il bel romanzo di Gaetano Savatteri, che deve avere sedotto non poco Calopresti. Doppia narrazione, anni sessanta e giorni nostri. Storie di migrazione, di ragazzi che crescono nelle periferie del Nord. Storie di amicizie giovanili, ma anche di tragedie, di persone che si perdono e poi, per una notte, ormai adulti, si ritrovano. Tre amici d’infanzia che si rincontrano perché uno di loro, il leader fondatore del loro gruppo da ragazzi, è in bel pasticcio, e ha bisogno di loro. Il tutto dentro le coordinate dell’immaginario meridionale (il protagonista é siciliano) trasferito nelle desolanti tristi periferie dell’hinterland milanese negli anni del boom economico.

Una storia, interpretata da Isabella Ferrari e Giorgio Panariello, che sembra appiccicata addosso a Calopresti, quasi un viaggio parallelo nell’immaginario della sua infanzia di figlio di immigrati calabresi.



