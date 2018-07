RomaFF13 – Arrivano Scorsese, Huppert, Virzì e De Angelis

Premi alla Carriera per Martin Scorsese e Isabelle Huppert alla Festa del Cinema di Roma, diretta da Antonio Monda, dal 18 al 28 ottobre 2018.

Ampio spazio sarà dedicato, come negli scorsi anni, proprio agli Incontri Ravvicinati con registi, attori e personalità del mondo dell’arte e della cultura. Fra i primi nomi annunciati, oltre ai due premiati, Sigourney Weaver, Giuseppe Tornatore, Pierre Bismuth, Luca Bigazzi e Arnaldo Catinari, Giogiò Franchini e Esmeralda Calabria.

Le retrospettive, a cura di Mario Sesti, saranno dedicate a Peter Sellers e Maurice Pialat.

Il cinema italiano all’Auditorium punta invece già su due nomi: Notti Magiche di Paolo Virzì, ambientato a Roma nel 1990 sullo sfondo dell’estate dei mondiali di calcio, e Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, presentato nella Selezione Ufficiale, una storia di vendetta e riconciliazione che ha come sfondo il fiume Volturno e le terre che lo circondano.