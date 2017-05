SA.FI.TER Salento Finibus Terrae: le prime anticipazioni del festival pugliese

Sono state annunciate alcune anticipazioni del programma della nuova edizione del SA.FI.TER Salento Finibus Terrae, il festival internazionale del cortometraggio che si terrà in Puglia (San Severo, Bari, Castellana Grotte, Conversano) dal 29 giugno al 9 luglio. Le opere saranno divise in cinque sezioni: Corto Italia, Commedia in Corto, Diritti Umani, Children World, Corti Puglisi e Mondo Corto.

Si inizierà a San Severo con la proiezione di due film Sta per piovere di Haider Rashid e Vieni a vivere a Napoli! di Edoardo De Angelis, Guido Lombardi e Francesco Prisco. Lunedì 3 a Bari è invece programmato il fuori concorso con Piuma di Roan Jonhson per poi proseguire con Il più grande sogno di Michele Vannucci, Il segreto di Pulcinella di Mary Griffo e Smetto quando voglio 2 – Masterclass di Sydney Sibilia a Castellana Grotte. La serata di chiusura è stata affidata a Indivisibili di Edoardo De Angelis a cui seguirà la cerimonia di premiazione delle sezioni dei corti in concorso con la consegna dei Premi SAFITER 2017, alla presenza dei molti ospiti attesi. Tra questi hanno già confermato l’attrice cantante e conduttrice Marisa Laurito, gli attori Ivana Lotito, Anna Ferruzzo, le gemelle Marianna e Angela Fontana, Antonia Truppo, Massimiliano Gallo, Giovanni Esposito, Ivano Marescotti, Alessandro Borghi, Gianmarco Tognazzi, Libero De Rienzo, Paolo Sassanelli; i registi Neri Parenti, Nico Cirasola, Davide Minnella, Stefano Incerti, Haider Rashid, Michele Vannucci, Mary Griffo e Sydney Sibilia; l’attore e compositore Stefano Fresi; i doppiatori Roberto Pedicini e Christian Iansante; i produttori Pier Paolo Verga, Andrea e Alessandro Cannavale. Ancora in attesa della conferma ufficiale anche Luisa Ranieri, Maria Grazia Cucinotta e Rocco Papaleo.