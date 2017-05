Terre di Cinema 2017. Ospite Ed Lachman

Continua fino al prossimo 5 giugno la VII edizione di Terre di Cinema- International Cinematographers Days, manifestazione italiana dedicata all’immagine cinematografica e incentrata sui suoi autori: i direttori della fotografia. L’evento si tiene nella bella città di Catania. Oltre al Cinecampus dove studenti da tutto il mondo partecipano a workshop e realizzano dei lavori, in parallelo si svolge anche il Festival Internazionale articolato in diverse sezioni di lungometraggi e cortometraggi. Al termine di quest’ultimo verrà consegnato il New Cinematographers Awards, premio al miglior direttore della fotografia emergente.

Settata sul panorama nazionale ma anche internazionale, la manifestazione ospita da sempre personaggi di spicco del panorama della fotografia, provenienti da tutto il mondo. Quest’anno sarà ospite Ed Lachman, membro dell’ASC – American Society of Cinematographers, grande direttore della fotografia e autore di riferimento del cinema dipendente americano.

Erin Brockovich (Steven Soderbergh), Il Giardino delle Vergini Suicide (Sofia Coppola) e Carol (Todd Haynes) sono solo alcuni dei film che ha realizzato, oltre ad aver lavorato con Robert Altman per Radio America. Per Carol e per Lontano dal Paradiso è stato nominato agli Oscar e premiato agli Independent Spirit Awards e ai National Society Film Awards.

Il 2 giungo al cinema King di Catania il direttore della fotografia terrà una masterclass e incontrerà il pubblico dopo la proiezione di Carol.