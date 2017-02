Uscito il n. 47 di Diari di Cineclub

È disponibile, in download gratuito, il n. 47 (febbraio 2017) di Diari di Cineclub.

Il declino della critica cinematografica Mino Argentieri;

L’uscita dei turisti dalle officine Lumière. Sergio Sozzo;

I primi 70 anni della IFFS – International Federation of Film Societies. Julio Lamaña;

Quando il cinema era un circolo. Lettera aperta al Ministro Dario Franceschini. Marco Asunis;

Incontro con il prof. Mino Argentieri. Antonino Orlando;

Seminario AAMOD. Valore e limiti della legge cinema. Temi, questioni e opportunità per archivi e cineteche:

- Una legge per le imprese e non per la cultura. E chi perde è la cultura. Stefania Brai;

- Associazionismo culturale cinematografico? 50 anni di inefficacia nella formazione del pubblico, vadano a farsi benedire… è quanto emerso dalle parole del Direttore Generale Cinema. Silvio Magnozzi;

Animali notturni come narrazione del buio. Natalino Piras;

Sbagliate: diario di un lungo viaggio dentro e fuori la maternità. Elisabetta Pandimiglio;

Chiamata per il morto. Giuseppe Previti;

Le lacrime amare di Petra Von Kant: la solitudine dell’anticonformismo e l’impossibile dialogo. Giorgia Bruni;

Immagini mondo. Breve storia del cinema d’impresa. Letizia Cortini;

Robocop: le paure degli anni Ottanta si realizzano nel nostro presente. Giacomo Napoli;

E’ uscito CINEMASESSANTA n. 328, rivista diretta da Mino Argentieri. DdC;

2017: Anno nuovo, vecchie storie! Fabrizio Nucci;

Il sorpasso. Luciano Marrocu;

SardiniaFilmFestival XII Edizione. DdC;

Capucine. Virgilio Zanolla;

Evita nel tempio del musical italiano. Antonio Maria Masia;

Valdarno Cinema Fedic. DdC;

Il cinema da strumento tecnico a settima arte. Fabio Massimo Penna;

Disastri, incubi ed immaginario – 1967 (50 anni fa): la Marea nera della Torrey Canyon. Enzo Lavagnini;

Robert Taylor e il western. Stefano Beccastrini;

Bianchi Gran Sport. Nuccio Lodato;

The Eagle Huntress. Eleonora Migliorini;

Ultra Hal Chatbot Talks with another Ultra Hal Bot. Massimo Spiga;

Coerenza estetica – la pellicola documentaria. Carmen De Stasio;

People on Sunday. Marino Demata;

Sei vittima di bullismo? Dott. Tzira Bella;

Dammi una mano ed ecco un film a kilometri zero. Fabio De Angelis;

Oriana Fallaci, il film temuto. Roberto Petrocchi;

Paterson. Giulia Zoppi;

Finsterwold – Il mondo oscuro. Elisabetta Randaccio;

Collateral Beauty. Silvia Lorusso;

Artemisia Gentileschi e il suo tempo. Giovanni Papi;

Tre fratelli di Francesco Rosi. Alessandro Macis;

Poetiche. Je so’ pazzo. Pino Daniele;

Il cinema della violenza. Mario Dal Bello;

E’ uscito Cineforum 560. DdC;

E partì il treno del Sistema Cinema della Puglia. Adriano Silvestri;

La criminalità sullo schermo paga: il mondo di Gomorra e Narcos. Ilaria Lorusso;

La televisione del nulla e dell’isteria (IIª). DdC;

Raffaele Cosentino, uno dei personaggi più interessanti del cinema muto siciliano. Sebastiano Gesù;

Il cinema come rito. Festa di Franco Piavoli. Giulia Marras;

Silenzi, fedi, fedeltà e responsabilità. Il doppiaggio di Silence di Scorsese. Tiziana Voarino;

Convenzioni cinematografiche e vita reale. Andrea David Quinzi;

La Gens Bitontina nei cento ritratti satirici di Pierfrancesco Uva. DdC;

La famiglia dei Paperi. Davide Deidda;

Cinema o menzogna? Lo sperimentalismo di Michelangelo Frammartino; Michela Manente;

Sentieri Selvaggi Story. Scuola, rivista ed altro. Simone Emiliani;

Cagliari/Elmas. Roberto Faenza. Contaminazioni tra Cinema e Letteratura. Premio alla carriera 31 gennaio/18 marzo. DdC;

Appuntamento con la risata al cinema. Lucia Bruni;

Andrej Tarkovskij, maestro necessario. Andrea Ulivi;

Realtà, Finzione, Immaginazione. Massimo Esposito;

Alla fine Sua Santità come Charlot. Pia Di Marco;

Lo Spirito allegro con humour britannico. Giuseppe Barbanti;

Jackie. Paola Dei;

Omaggio. Noi e la Giulia. DdC;

Le vignette “Emissioni” e “Sergio Rubini” sono di Pierfrancesco Uva; L’illustrazione “Jean-Luc Godard – Cosa pensa della critica?” è di Giampiero Bazzu; La caricatura “Mino Argentieri” è di Luigi Zara.