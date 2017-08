Venezia74 – Il programma, i nomi, qualche riflessione preliminare…

Venezia 74 scopre, pian piano, le sue carte. Sì perché il “format” abituale della conferenza stampa di presentazione della Mostra del Cinema appare da subito mutato in questo 2017: cartella stampa consegnata ai giornalisti solo in conclusione e programma “svelato” dal direttore del Festival film-dopo-film creando una maggiore attesa. Si parte ovviamente dal già annunciato Downsizing di Alexander Payne, mentre a sorpresa il film di chiusura (in Fuori Concorso) sarà il terzo capitolo della saga Outrage firmato da Takeshi Kitano. Due premesse: il presidente della Biennale Paolo Baratta e il Direttore artistico del Festival Alberto Barbera ci tengono a sottolineare la portata simbolica di una sezione dedicata interamente alla realtà virtuale (Venice Virtual Reality), con ventidue film-esperienza che si potranno vedere nella suggestiva location del vecchio Lazzaretto. Una sezione impreziosita tra l’altro dai progetti di Laurie Anderson (in animazione) e Tsai Ming Liang. La seconda premessa è dedicata invece al cinema italiano, in una stagione che per Barbera si è rivelata “ottima. Perché alla quantità sempre alta dei film prodotti, quest’anno si è aggiunta una notevole qualità media. E per questo ci siamo trovati piacevolmente in difficoltà avendo visto tanti film interessanti da scegliere. Questo è il motivo dei molti film italiani nelle varie sezioni, mi sembra che il giovane cinema italiano stia vivendo un cambio generazionale che lo porta a confrontarsi più agevolmente con il mercato. Non solo interno, ma anche estero”.

Fatte queste due veloci premesse è già tempo di film. E veniamo al punto. In un anno certamente interlocutorio e a tratti deludente per i due altri grandi Festival Europei (Berlino e soprattutto Cannes), Venezia risponde con un programma enigmatico e (sulla carta) con più di un motivo di interesse. Agli habituè George Clooney (Suburbicon scritto dai fratelli Coen) e Darren Aronofsky (molto atteso Mother con Jennifer Lawrence e Javier Bardem), si aggiunge quest’anno in quota americana il nuovo fantasy di Guillermo Del Toro (The Shape of Water) definito come “uno dei migliori film della sua carriera“. La pattuglia USA è poi impreziosita da due grandi firme come Paul Schrader – che porta al Lido First Reformed, thriller con Ethan Hawke e Amanda Seyfried – e Frederick Wiseman che dopo il leone d’oro alla carriera (a Venezia 71) sarà per la prima volta in concorso con Ex Libris – The New York Public Library. Gli italiani, come da più parti pronosticato, saranno ben quattro: Paolo Virzì con il debutto in lingua inglese di The Leisure Seeker, i Manetti Bros con Ammore e Malavita, Sebastiano Riso con il suo secondo lungometraggio Una Famiglia e Andrea Pallaoro che torna a Venezia con Hannah dopo essere stato quattro anni fa in concorso a Orizzonti con Medeas.

L’Asia sarà rappresentata innanzitutto da Hirokazu Koreeda (The Third Murder), affiancato dalla regista cinese Vivian Qu che dalla Settimana della critica 2013 passa ora al concorso. Per il resto si conferma la volontà di abbassare l’età media dei registi con i nuovi film di Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), l’australiano Warwick Thornton (Sweet Country, dopo la Camera d’or a Cannes 2009), il francese Xavier Legrane (Jusqu’à La Garde) e il libanese Ziad Doueiri (L’insulte). Chiudono il concorso il veterano Abdellatif Kechiche, l’artista e attività cinese Ai Weiwei, il francese Robert Guédiguian, l’israeliano Samuel Maoz (dopo il controverso Leone d’oro con Lebanon nel 2009) e infine l’atteso ritorno alla regia dell’inglese Andrew Haigh (dopo 45 anni e Weekend).

Certo: se ci aggiungiamo i nomi di Stephen Frears, Errol Morris, Fernando León de Aranoa, James Toback e il soprendente S. Craig Zalher (tutti in Fuori Concorso), con in più due assoluti maestri come William Friedkin (che torna agli esorcismi in un documentario…) e Abel Ferrara (con il suo progetto su Piazza Vittorio, a noi molto caro…) è chiaro che le carte forti da giocare non mancano. Restano però dei punti interrogativi su tante aree geografiche (Africa, Asia al di là dei grandi maestri e persino Europa dell’est) che attendono da troppi anni delle vere grandi scoperte e che le ultime edizioni veneziane hanno fatto un po’ di fatica a intercettare.

Difficile andare oltre con le riflessioni. Bisogna passare alle immagini, vedere le varie Sezioni alla prova dei fatti. Perché in particolare in questo momento storico di forte ri-assestamento della formula Festival – il 2017 tra polemiche Cannes/Netflix, Virtual Reality e grandi Blockbuster assenti, segna comunque un crinale importante – è anche sul tasso di pre-visione di possibili futuri per il cinema e per i suoi “contenitori” che si deve giudicare la riuscita di un’edizione. Da questo punto di vista anche Venezia74 andrà giudicata sulla base di quante scoperte e nuove form(ul)e saprà intercettare (quindi la sezione Orizzonti sarà certamente determinante). I motivi di interesse, sulla carta, non mancano… appuntamento al 30 agosto per iniziare a tirare le somme.

CONCORSO

AI WEIWEI – HUMAN FLOW

DARREN ARONOFSKY – MOTHER!

GEORGE CLOONEY – SUBURBICON

GUILLERMO DEL TORO – THE SHAPE OF WATER

ZIAD DOUEIRI – L’INSULTE

ROBERT GUÉDIGUIAN – LA VILLA

ANDREW HAIGH – LEAN ON PETE

ABDELLATIF KECHICHE – MEKTOUB, MY LOVE: CANTO UNO

KOREEDA HIROKAZU – SANDOME NO SATSUJIN (THE THIRD MURDER)

XAVIER LEGRAND – JUSQU’À LA GARDE

MANETTI BROS. – AMMORE E MALAVITA

SAMUEL MAOZ – FOXTROT

MARTIN MCDONAGH – THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

ANDREA PALLAORO – HANNAH

ALEXANDER PAYNE – DOWNSIZING

VIVIAN QU – JIA NIAN HUA (ANGELS WEAR WHITE)

SEBASTIANO RISO – UNA FAMIGLIA

PAUL SCHRADER – FIRST REFORMED

WARWICK THORNTON – SWEET COUNTRY

PAOLO VIRZÌ – THE LEISURE SEEKER

FREDERICK WISEMAN – EX LIBRIS. THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

FUORI CONCORSO

JON ALPERT – CUBA AND THE CAMERAMAN

GIANNI AMELIO – CASA D’ALTRI

RITESH BATRA – OUR SOULS AT NIGHT

DAVID BATTY – MY GENERATION

ANTONIETTA DE LILLO – IL SIGNOR ROTPETER

ABEL FERRARA – PIAZZA VITTORIO

STEPHEN FREARS – VICTORIA & ABDUL

WILLIAM FRIEDKIN – THE DEVIL AND FATHER AMORTH

RACHID HAMI – LA MÉLODIE

TAKESHI KITANO – OUTRAGE CODA

JERRY KRAMER – MAKING OF MICHAEL JACKSON’S THRILLER

JOHN LANDIS – MICHAEL JACKSON’S THRILLER 3D

FERNANDO LEÓN DE ARANOA – LOVING PABLO

LUCRECIA MARTEL – ZAMA

DANIEL MCCABE – THIS IS CONGO

ERROL MORRIS – WORMWOOD

STEPHEN NOMURA SCHIBLE – RYUICHI SAKAMOTO: CODA

FRANCESCO PATIERNO – DIVA!

MICHAËL R. ROSKAM – LE FIDÈLE

CHRIS SMITH – JIM & ANDY: THE GREAT BEYOND. THE STORY OF JIM CARREY, ANDY KAUFMAN AND TONY CLIFTON

SILVIO SOLDINI – IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE

JAMES TOBACK – THE PRIVATE LIFE OF A MODERN WOMAN

GIOVANNI TOTARO – HAPPY WINTER

S. CRAIG ZAHLER – BRAWL IN CELL BLOCK 99

ORIZZONTI

ALI ASGARI – NAPADID SHODAN (DISAPPEARANCE)

GILLES BOURDOS – ESPÈCES MENACÉES

NANCY BUIRSKI – THE RAPE OF RECY TAYLOR

LUCIEN CASTAING-TAYLOR, VERENA PARAVEL – CANIBA

SOFIA DJAMA – LES BIENHEUREUX

ANNE FONTAINE – MARVIN

PABLO GIORGELLI – INVISIBLE

COSIMO GOMEZ – BRUTTI E CATTIVI

TZAHI GRAD – HA BEN DOD (THE COUSIN)

AMICHAI GREENBERG – HA EDUT (THE TESTAMENT)

PAVLOS IORDANOPOULOS – 8TH CONTINENT

VAHID JALILVAND – BEDOUNE TARIKH, BEDOUNE EMZA (NO DATE, NO SIGNATURE)

ALIREZA KHATAMI – LOS VERSOS DEL OLVIDO

DAMIEN MANIVEL, IGARASHI KOHEI – LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ – OYOGISUGITA YORU

SALVATORE MEREU – FUTURO PROSSIMO

SUSANNA NICCHIARELLI – NICO, 1988

RICK OSTERMANN – KRIEG

JASON RAFTOPOULOS – WEST OF SUNSHINE

ALESSANDRO RAK, IVAN CAPPIELLO, MARINO GUARNIERI, DARIO SANSONE – GATTA CENERENTOLA (ANIMAZIONE)

HAFSTEINN GUNNAR SIGURÐSSON – UNDIR TRÉNU (UNDER THE TREE)

CINEMA NEL GIARDINO

DARIO ALBERTINI – MANUEL

RÄ DI MARTINO – CONTROFIGURA

KATE MULLEAVY, LAURA MULLEAVY – WOODSHOCK

BRUNO OLIVIERO – NATO A CASAL DI PRINCIPE

MICHELE PLACIDO, ANDREA MOLAIOLI, GIUSEPPE CAPOTONDI – SUBURRA. LA SERIE

FRANÇOIS TROUKENS, JEAN-FRANÇOIS HENSGENS – TUEURS

VENICE VIRTUAL REALITY

NICOLÁS ALCALÁ – MELITA

LAURIE ANDERSON, HUANG HSIN-CHIEN – LA CAMERA INSABBIATA

GABO ARORA – THE LAST GOODBYE

LYSANDER ASHTON, LEO WARNER – MY NAME IS PETER STILLMAN

MATHIAS CHELEBOURG – ALICE, THE VIRTUAL REALITY PLAY

EUGENE YK CHUNG – ARDEN’S WAKE EXPANDED

NONNY DE LA PEÑA – GREENLAND MELTING

GINA KIM – DONGDUCHEON (BLOODLESS)

URI KRANOT, MICHELLE KRANOT – NOTHING HAPPENS

MI LI – SHI MENG LAO REN (THE DREAM COLLECTOR)