15° Sicilia Queer Filmfest, le prime anticipazioni

Dal 25 al 31 maggio ritorna a Palermo il Sicilia Queer filmfest per la sua quindicesima edizione. Tra le prime anticipazioni, sono stati annunciati come ospiti della sezione Presenze i registi portoghesi Joaquim Pinto e Nuno Leonel. I due autori saranno al centro di una retrospettiva che per la prima volta in Italia proporrà alcuni restauri dei loro lavori, realizzati dalla Cinemateca Portuguesa e curati da Marco Grifò e Andrea Inzerillo.

Il percorso cinematografico di Pinto e Leonel si contraddistingue per una filmografia che attraversa la fotografia, l’animazione, la produzione e la regia, con un approccio personale ma anche politico. Tra i titoli in programma, il pubblico potrà riscoprire Onde bate o sol del 1989, secondo lungometraggio di Joaquim Pinto, che vede tra i protagonisti anche Laura Morante.

Proprio all’attrice italiana, regista di Assolo e Ciliegine, sarà dedicato il secondo omaggio di quest’edizione del Sicilia Queer filmfest, all’interno della sezione Retrovie italiane, curata da Umberto Cantone. Morante parteciperà anche a una conversazione pubblica che ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, tanto come interprete quanto come regista.



