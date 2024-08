16º Donnafugata Film Festival. Il cinema si fa da solo

Sul set di Camminacammina, Ermanno Olmi fa costruire un piccolo villaggio in legno. L’azione non è stata ancora data, i Re Magi sono ancora degli attori in pausa. Vicino al villaggio, sono stati issati dei pali, con in cima delle teste di caprone scarnificate. Improvvisamente, dalla montagna sopra al set, si stacca un grande masso, che rotolando a valle evita la troupe, ma distrugge il villaggetto. “Il cinema si fa da solo”, esclama Ermanno Olmi, come ci riporta Maurizio Zaccaro nella presentazione del suo libro La scelta. L’amicizia, il cinema, gli anni con Ermanno Olmi, con cui si è aperta la serata del 9 agosto al 16º Donnafugata Film Festival. Un libro che racchiude decenni di collaborazione, centinaia di aneddoti e soprattutto richiama la statura e lo spessore di un autore unico nel cinema italiano. Ermanno Olmi ha sempre cercato di essere libero nel suo processo creativo, arrivando a riscrivere le scene la mattina per la sera (facendo impazzire Rutger Hauer ne La leggenda del santo bevitore) o cambiando il cast in corsa (come nel caso di Torneranno i prati). Perché la libertà, come dice lo stesso regista nel documentario a lui dedicato da Maurizio Zaccaro, è un foglio bianco.



Non è sicuramente un foglio bianco Flaminia di Michela Giraud, che per raccontare l’autismo ha lavorato moltissimo sul controllo della rappresentazione. A presentare il film c’erano i protagonisti Rita Abela ed Edoardo Purgatori insieme alla psicoterapeuta Gisella Turtula e a una rappresentante dell’associazione Raggio di Sole, che si occupa da anni di ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Flaminia è una commedia drammatica di Roma Nord, che punta a sensibilizzare sul tema e allo stesso tempo criticare alcune dinamiche familiari, prendendo spunto direttamente dalla vita di Michela Giraud. Rita Abela racconta di tante settimane di preparazione per mettere in scena con accuratezza la rappresentazione di una persona autistica, i movimenti, le espressioni, la voce. Una costruzione certosina, sicuramente lontana dall’approccio di Olmi. Così come sembra esserlo Il sindaco pescatore di Maurizio Zaccaro, FilmTv andato in onda nel 2015 sulla Rai con protagonista Sergio Castellitto che mette in scena Angelo Vassallo. Fino al 1995 pescatore, poi eletto tre volte sindaco di Pollica fino all’omicidio del 2010, ancora senza un colpevole e senza un mandante. Il sindaco pescatore viene girato negli stessi luoghi di una situazione irrisolta e fresca, con tanto di scena di chiusura girata nello stesso luogo del vero omicidio di Vassallo.

Si chiude, infine, la serata nel Cortile Grande con il Faber Quartet. Il gruppo riporta le canzoni di Fabrizio De André con una voce dal tono tanto simile a quella del cantautore genovese da risultare quasi inquietante, con tanto di secchi intermezzi parlati tra una canzone e l’altra. Ecco, allora, la dimostrazione che non serve la tanto temuta Intelligenza Artificiale per produrre un suono algoritmico. Perché, tornando all’inizio di questa cronaca, se la libertà è un foglio bianco, ci troviamo davanti a un pentagramma ben delineato ed eseguita con perizia da chirurgo. Perché il cinema a cui si rivolgeva Olmi si fa da solo, la musica del Faber Quartet no.



