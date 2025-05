21° edizione Biografilm

Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Il Biografilm si terrà a Bologna dal 6 al 16 giugno. Giunto alla 21° edizione, il programma del festival comprende titoli di cinema documentario e biografico italiano e mondiale. La manifestazione punta da sempre sul racconto di vita per stimolare riflessioni universali partendo da esperienze personali che arrivano da tutto il mondo, presentandolo in tutti i suoi colori e sfaccettature.



Sono 73 i film in programma alla presenza di registi, interpreti e produttori ad accompagnarli nelle otto sezioni della Selezione Ufficiale del Festival. 68 le anteprime, di cui 21 anteprime mondiali. 38 le opere prime e seconde, 14 delle quali concorrono ai premi Hera “Nuovi Talenti” nelle sezioni Concorso Internazionale e Biografilm Italia.

I luoghi del festival sono il Cinema Lumière in piazzetta P. P. Pasolini, il Biografilm Hera Theatre | Pop Up Cinema Arlecchino in via delle Lame, il Cinema Modernissimo in Piazza Re Enzo, il chiostro del complesso di Santa Cristina “Della Fondazza” in Piazza Giorgio Morandi, e l’Auditorium Enzo Biagi nella Biblioteca Salaborsa in Piazza del Nettuno.

Orwell: 2+2=5 di Raoul Peck sarà il film di apertura venerdì 7 giugno. Il film del documentarista haitiano, presente in sala, esplora la genesi di 1984 attraverso un montaggio innovativo, rivelando la forza visionaria di Orwell e la sua inquietante attualità.

Massimo Benvegnù, codirettore artistico insieme a Chiara Liberti, riprende la trama del film che racconta come “i totalitarismi esorcizzati dal film di Raoul Peck vorrebbero che si vedesse il mondo in bianco e nero, noi e loro. A Biografilm abbiamo scelto di lavorare a colori e dare tutte le sfumature possibili attraverso tutti gli autori che compongono la selezione di quest’anno. Il biografilm è un mazzo di fiori di tutti i colori”.



Tra i tanti e le tante ospiti di questa edizione: il distributore statunitense Tom Quinn, vincitore delle ultime sei Palme d’Oro, e l’acclamato regista statunitense Joshua Oppenheimer, noto per i suoi documentari The Act of Killing e The Look of Silence, che presenterà in anteprima italiana The End, il suo primo lungometraggio di finzione. L’artwork di questa edizione è ispirato proprio al film di Oppenheimer. L’opera è realizzata dagli studenti del corso di Graphic Design dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, sotto la guida dei docenti di grafica e riprende l’immagine originale del film, reinterpretata e arricchita con l’aggiunta di elementi rossi, colore caratteristico del festival bolognese.

“Ringrazio il fondatore Andrea Romeo – aggiunge Benvegnù – Non posso non ringraziare la Cineteca di Bologna e Gian Luca Farinelli che per la prima volta quest’anno ci concede la perla della città che è il Cinema Modernissimo che sarà sede del Bio to B”, il mercato dell’audiovisivo che Biografilm dedica ai player cinetelevisivi, proponendo un appuntamento annuale di vendita, opzione, acquisto e networking.



Viene poi ricordata la collaborazione tra Biografilm e FIADDA ER (Associazioni per i diritti delle persone sorde e famiglie) con la realizzazione di pellicole italiane accessibili per le persone sorde.

La serata di premiazione sarà invece domenica 15 giugno con The Encampments di Michael T. Workman e Kei Pritsker, testimonianza “in presa diretta” di uno dei più significativi movimenti studenteschi della storia recente, ovvero le proteste contro il coinvolgimento del governo nel genocidio a Gaza nel campus della Columbia University nella primavera 2024.

Per consultare il programma completo sul sito web del Biografilm Festival clicca qui.



