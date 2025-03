24FRAME Future Film Festival: ecco gli ospiti

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







IA per il Filmmaking, corso online dal 1° al 29 aprile







Il 24FRAME Future Film Festival, importante appuntamento per tutti gli appassionati di cinema d’animazione, VFX e media arts, si terrà a Bologna dal 9 al 13 aprile per la sua 25ª edizione. Fondato nel 1999, il festival non solo celebra la creatività visiva ma offre anche uno spazio dove si incontrano le più recenti tecnologie e tendenze artistiche, spingendo il pubblico a esplorare mondi nuovi. Il 24FRAME Future Film Festival, infatti, è una vetrina che raccoglie il meglio dell’animazione e dei visual effects, con opere di artisti e studi che rappresentano l’avanguardia del settore.

Quest’anno, il festival pone l’accento sul tema del gioco e del giocattolo, elementi che evocano un immaginario senza tempo e che trovano una risonanza particolare nel 30° anniversario di Toy Story, primo lungometraggio realizzato completamente in computer animation e fonte d’ispirazione per la nascita del festival stesso. In omaggio a questo classico, il 13 aprile è prevista una maratona speciale dei quattro capitoli della saga, arricchita da una masterclass esclusiva con Christine Freeman, Lead Historian di Pixar Animation Studios.

I workshop e le masterclass del 24FRAME porteranno il pubblico dietro le quinte dell’animazione attraverso incontri con esperti del settore in grado di arricchire il bagaglio culturale e professionale degli spettatori. Thibaut Delahaye, Lead Animator del film Premio Oscar 2025 Flow – Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis, incontrerà il pubblico spiegando la propria esperienza di animatore di un film indipendente che è riuscito a raggiungere il premio cinematografico più ambito, di solito destinato alle grandi major. Delahaye sarà protagonista anche di un workshop in cui sarà approfondito il lavoro necessario ad animare degli animali senza l’utilizzo di dialoghi, con grande attenzione all’espressività e ai movimenti.

Il 24FRAME Future Film Fest, inoltre, dedicherà ampio spazio alla formazione e al networking professionale. I Future Labs offriranno workshop e masterclass con esperti del settore, dal character design all’intelligenza artificiale, dalla sceneggiatura alla produzione di cortometraggi. Con l’Industry Day, invece, ci saranno incontri tra autori e produttori, promuovendo lo sviluppo di nuovi progetti di animazione. Una novità di questa edizione è la Critics Battle, una sfida che vedrà critici cinematografici e content creator confrontarsi in quattro round su titoli, tematiche, tecniche e tendenze del cinema d’animazione, tra passato, presente e futuro.



Sentieriselvaggi21st n.19: cartacea o digitale