28 anni dopo. Incontro con Danny Boyle

In occasione della presentazione di 28 anni dopo, sequel diretto del cult 28 giorni dopo, abbiamo incontrato il regista Danny Boyle, autore tra gli altri titoli di Trainspotting, Sunshine e 127 ore.

Su ciò che resta del capitolo originale e della genesi di questo sequel, Boyle ha detto che: “Di 28 giorni dopo hanno continuato ad esserci proiezioni nel corso degli anni, a volte seguite da dibattiti, altre no. Forse anche per questo io e Alex Garland non abbiamo mai smesso realmente di parlare di un sequel diretto di quel film da realizzare un giorno, senza mai effettivamente pianificarlo. Finché non è venuta fuori questa idea e abbiamo deciso di realizzarla. Con Garland poi ci siamo caricati di energie ed è venuta fuori una scrittura piuttosto densa e articolata. Una grande mole di lavoro insomma, che dialoga tanto con la Brexit, quanto coi Teletubbies”.



Continua: “La nostra intenzione era quella di realizzare una trilogia. Anche se ciascun film poi è autonomo e indipendente rispetto all’altro. Questo è il primo, abbiamo già terminato le riprese del secondo e stiamo facendo il possibile per trovare i fondi per il terzo. Per quanto riguarda il giovane protagonista, quello che posso dire è che il suo viaggio è quello dello stesso film. La comunità guarda all’Inghilterra del passato, quella degli anni ’50, finché non interviene la Brexit. Dunque è nuova, mutata. Il ragazzino fa lo stesso, sceglie di non seguire gli insegnamenti del padre, agendo di testa sua. Comunque devo dire che le capacità interpretative dei giovani oggi sono ben altra cosa rispetto a quelle di ieri, è davvero sorprendente e forse in questo ha avuto un certo ruolo anche Harry Potter, chissà. Noi comunque volevamo che il film raccontasse più di ogni altra cosa la famiglia. Riportando un po’ dell’esperienza del primo film. Quindi realizzare qualcosa di avvincente, entusiasmante e horror, eppure sempre ancorato al concetto di famiglia, alla sua frammentazione, al crollo, al trauma e alle conseguenze della disgregazione. Poi qui abbiamo puntato molto sull’elemento sorpresa. È ambizioso, ancor più del primo capitolo, proprio perché ha un respiro molto più ampio”.

Interrogato sulla natura del genere horror, cui l’intero franchise appartiene, l’autore di 28 anni dopo rivela: “Per me l’horror è interessante proprio per la sua natura seducente. A differenza di altri generi cinematografici, l’horror attrae pubblico, lo attira molto concretamente. Addirittura durante i test screening che abbiamo effettuato, alcuni spettatori, più specificatamente di genere femminile, ci hanno avvicinato, consigliandoci talvolta, altrimenti interrogandosi circa la natura effettivamente horror o meno del progetto. Per quanto mi riguarda fa parte certamente di questo genere, però sì, ovviamente c’è molto di più. Piace così tanto perché andando al cinema, puoi esorcizzare le tue paure, il tuo disgusto e così tutti gli orrori questa volta reali del mondo che abbiamo attorno. Detto questo, resta comunque piuttosto flessibile; lo puoi allargare finché vuoi, permettendogli così di comprendere molte più cose”.

Sull’influenza della pandemia da Covid-19 rispetto alla scrittura del film: “L’immaginario spaventoso del Covid ovviamente ha alimentato quello del film. Il modo in cui ci siamo adattati con il tempo quindi, per poi avere voglia di uscire e andare alla ricerca dei rischi. La cosa più interessante è che il virus ha agito nella medesima direzione. Avviene lo stesso nel mio film, lo vedrete tra gli Alfa, i Lenti bassi e via dicendo. Il Covid senz’altro ha avuto una fortissima influenza sulla scrittura. Quando abbiamo fatto il primo film, parlando di rabbia avevamo in mente quella classica crisi che può prenderti mentre sei al volante e non ne puoi più di una determinata situazione e allora dai di matto senza riuscire a controllarti. Subentra in questo discorso il ruolo della tecnologia, sempre più presente, la quale individualmente ci ha dato sempre più potere. Tanto da farci sentire potenti e importanti, pur non essendolo affatto. Quindi il discorso che questi tre film in qualche modo portano avanti è che non importa che tu sia ricco, famoso, bello o brutto. Tutti andiamo a finire nello stesso posto”.

La politica da sempre centrale, per quanto apparentemente a latere rispetto alle dinamiche adrenaliniche dei tre capitoli della saga, è ancora presente. Boyle dice: “Credo che oggi manchino i leader veri e propri della resistenza. Parlo di figure capaci d’essere fonti di ispirazione e che abbiano la capacità e l’energia per poterci condurre. Ad un certo punto si è pensato e detto che la tecnologia potesse essere questa figura di riferimento e guidarci. Al momento questa prospettiva mi sembra molto distante dal reale. Anche perché è molto complicato il fatto che l’intelligenza artificiale offra tante opportunità di business, ma questo va a scapito delle libertà personali o l’idea di poter avere delle informazioni di cui ci si possa fidare. È una grandissima sfida. Credo che quello che ci manchi sia una figura che possa essere guida e fonte di ispirazione. Io credo molto nella BBC, perché è un’emittente che fornisce informazioni, non essendo proprietà di nessuno. Credo che nel mio paese la BBC sia tutt’oggi l’unica fonte di informazioni sicure. Per questo molto spesso attira le antipatie della destra, che la considerano troppo liberal. Forse questa è la vera resistenza”.

Sull’utilizzo delle nuove tecnologie e gli IPhone, utilizzati da Boyle per le riprese, il regista racconta che: “Per girare questo film abbiamo utilizzato moltissime macchine da presa leggere e moltissimi IPhone. Tante diverse tecnologie insomma. Così da non avere mai un’impronta troppo pesante, soprattutto in rapporto alle ambientazioni naturali. Per dire, spesso la troupe non è servita perché abbiamo utilizzato moltissime riprese effettuate coi droni. Sicuramente volevamo realizzare qualcosa di nuovo e diverso. Comunque le tecnologie ormai sono davvero evolute. Praticamente con qualsiasi telefonino siamo in grado di girare in 4K, che poi è tutto quello che ti serve in termini di risoluzione d’immagine adatta ad un film per il cinema che, per noi, era importante a metà. Abbiamo come ho detto, sfruttato diverse tecnologie e modalità di ripresa e per questo abbiamo incontrato moltissimi problemi, ma ne è valsa davvero la pena. Una sfida per tutti, che alla fine ha portato i suoi risultati. Devo comunque dire che le troupe spesso manifestano una certa ribellione nei confronti di questa nuova tecnologia, dell’utilizzo degli IPhone dunque. Non ne sono felici. Tentano di resistere al cambiamento. Questa cosa è stata utile, proprio perché non cercavamo perfezione, ma le sue crepe, le fessure interne ad essa. Spesso il girato era inutilizzabile, ma siamo stati comunque in grado di salvare qualche cosa. Non sarebbe stato lo stesso con altre tecnologie, con quelle tradizionali si intende”.

28 anni dopo esce al cinema mercoledì 18 giugno distribuito da Eagle Pictures.



