

LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

Dubbi ed incomprensioni sono un aspetto normale delle storie d’amore, vanno di pari passo con l’imbarazzo di un primo appuntamento, prima di scomparire dentro un consapevole sguardo d’intesa. 3670 è il primo lungometraggio del coreano Park Joon-ho, figlio di un paese diviso in due da quasi 80 anni, parti di un destino totalmente divergente. L’idea del regista di raccontare le prime schermaglie sentimentali di un disertore nordcoreano omosessuale, ha senza dubbio la volontà di costruire una dimensione politica del personaggio principale, Cheol-jun, realtà che conosce direttamente avendo fatto da tutor all’università per un fuoriuscito. Una linea di conflitto ulteriore, che arricchisce il mondo del protagonista di un background fatto di esuli e di una famiglia oltre confine cui fare riferimento, e rappresenta, proprio come ogni altra famiglia, la prima spada di Damocle sospesa sulla testa. Ma è soltanto un’eco, un sussurro tra le voci che lo circondano nella sua nuova vita, alle prese con un test d’ammissione per il college dentro un reticolo adolescenziale da scoprire. Lo sguardo privilegia quest’ultimo punto, con una scelta di campo piuttosto netta verso il desiderio di emergere dall’invisibilità, che gioca un ruolo cruciale. Il film lascia in un angolo il nocivo ricorso alla trasgressione, fatta salva la prima emblematica scena, inquadra piuttosto le fragilità e le paure, la vergogna e la gelosia.

Questo romanzo di formazione emotivo viene raccontato in bassa frequenza, un assunto realista al quale poco importa di piazzare degli ordigni rumorosi, mentre sceglie dei blitz silenziosi per rompere il tabù che nella modernissima Corea del sud circonda la comunità queer e la minoranza nordcoreana, due argomenti delicati in una vetrina democratica che vuole apparire scintillante ma osserva ancora spaventata i diversi orientamenti sessuali e tratta con diffidenza i rifugiati. Posto il primo scoglio da superare nell’intolleranza della società, la sceneggiatura resta piuttosto canonica nel distribuire la narrazione in un arco definibile, lo smarrimento iniziale seguito da un coinvolgimento via via più intenso. A livello fotografico la parte estetica resta basilare, così che la semiotica visiva diventa preponderante nei silenzi e nei dialoghi, nelle serate al bingo ed al karaoke, nel pudore dei gesti. In un’ottica critica è importante rimarcare il tentativo di portare dei microcosmi fuori dall’ombra dell’anonimato, una prova eccezionale per una storia che tutto sommato non vuole altro dalla normalità, e aggiunge valore di conquista e lotta ideologica senza usare strali tirannici o immagini enfatiche.