42 ValdarnoCinema Film Festival. Tutti i premi

Invelle è il vincitore del ValdarnoCinema Film Festival, come migliori cortometraggi Aunque es de noche di Guillermo Garcia Lopez e Cross My Heart and Hope to Die di Sam Manacsa.



Invelle, di Simone Massi vince il premio al Miglior Film del 42o Valdarno Film Festival. Il regista è stato premiato con il Premio Marzocco dalla giuria composta da Vittorio Moroni, regista e sceneggiatore, Elisa Baldini, critica cinematografica, e Lorenzo Borghini. Nella motivazione della giuria si legge: Invelle è “un sogno catartico più vero e più profondo del reale, che ci ipnotizza fin dal primo fotogramma e ci accompagna attraverso stagioni decisive della nostra Storia, rileggendole attraverso gesti, parole, desideri e sconfitte di personaggi.“

Premiati ex aequo il cortometraggio di Guillermo Garcia Lopez Aunque es de noche e Cross My Heart And Hope To Die, di Sam Manacsa. Lopez ambienta il suo film in un bidonville nella regione di Madrid e racconta la storia Toni, costretto a venire a patrti con la sua fobia dell’abbandono quando scopre che il suo migliore amico Nasser lascerà la bidonville. Aunque es de noche è, si legge nelle motivazioni della giuria, “Un racconto toccante e vibratile dove un giovane personaggio dallo sguardo fiero tenta la reinvenzione del suo mondo con un atto sventatamente poetico e ribelle”. Il cortometraggio di Sam Manacsa, racconta invece la vita di Mila, fatta di solitudine, di un lavoro non retribuito e di un amore telefonico e ha colpito la giuria “poiché cattura con maestria la complessità delle interazioni, esplorando i confini invisibili tra desiderio e tragedia (…) Il legame profondo tra immagini e suoni crea un tessuto emotivo che eleva l’intera esperienza visiva, trasformandola in qualcosa di immersivo e indimenticabile”.



Menzione speciale per Non credo a niente di Alessandro Marzullo, che si contraddistingue, secondo la giuria per “Un cast sorprendente, una fotografia espressionista e una regia spregiudicata danno vita ad un girotondo di energia e disillusione, dentro il quale si incrociano i destini di un gruppo di artisti, falene indomite che cercano un modo per illuminare la notte col proprio talento, la propria vitalità vulnerabile e le perle di saggezza del loro guru spacciatore di panini”.

Premiati come miglior interpretazione maschile ex aequo Lucas Limeira per A Strange Path di Guto Parente e Francesco Gheghi per Roma Blues di Gianluca Manzetti, a cui è andato il premio Amedeo Fabbri. Il premio come miglior interprete femminile è andato a Marilena Amato, attrice protagonista di Vittoria, che riesce, si legge nella motivazione “in un doppio miracolo: replicare di fronte ad una telecamera un percorso autobiografico sofferto e complesso, e restituirlo a noi come se tutto stesse succedendo in quello stesso momento”.

Il premio Banca di Valdarno, che premia i film che si distinguono per i valori di cooperazione e solidarietà, è andato a The One Note Man di George Siougas. Mentre il premio “Cineclub Fedic Sangiovannese”, che premia registi nati o residenti in Toscana, è andato a Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman per Vittoria. Si sono invece aggiudicati ex aequo a Malamente di Giovanni Guidelli e Questi ragazzi di Renato Chiocca, il premio “Franco Basaglia”, dedicato all’illustre psichiatra, va a premiare i film che si occupano di salute mentale.

Il Premio “ValdarnoCinema Film Festival Kids”, assegnato dagli studenti della prima e seconda elementare di Valdarno, ha visto come vincitore In the Shadow of the Cypress di Hossein Molayemi e Shirin Sohani.



