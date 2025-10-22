

CONFITEOR, di Bonifacio Angius. Dal 16 ottobre in sala





----------------------------

--------------------------------------------------------

Dal 1 al 9 Novembre avrà luogo la 66° edizione del Festival dei Popoli a Firenze, una delle più longeve manifestazioni dedicate al cinema documentaristico internazionale in Italia. L’inaugurazione dell’evento sarà lunedì 3 novembre con il film With Hasan in Gaza di Kamal Aljafari, in anteprima nazionale. Il film si compone di tre nastri MiniDV ritrovati del 2001, attraverso i quali si potrà fare un viaggio nel tempo in una Gaza che ormai non esiste più.



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

Anche quest’anno la direzione artistica è di Alessandro Stellino, mentre come presidente non c’è solo Roberto Ferrari, verrà affiancato in veste onoraria da Ken Loach, regista e sceneggiatore britannico vincitore della Palma d’Oro nel 2016 per Io, Daniel Blake. Il tema centrale del festival è la fusione tra attualità e arte, con l’obiettivo di riflettere sul valore del ruolo del documentario in un’epoca fortemente instabile. È proprio quello che rispecchia l’immagine del manifesto, un collage che unisce futuro, presente e passato, simbolo della riflessione e del dibattito che caratterizzeranno queste giornate.



Color grading, il colore come racconto. Corso Online con Sergio Cremasco





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questa edizione presenta 90 film da tutto il mondo, tra anteprime, omaggi e incontri. Sono due le retrospettive principali dedicate a due figure femminili di grande rilievo del documentario. Un omaggio è per Marguerite Sarah Durados, conosciuta con il nome Sarah Maldoror, la prima cineasta africana. Includerà la proiezione della sua celebre opera Sambizanga, e altri 11 titoli, e l’inaugurazione della mostra a lei dedicata Sarah Maldoror: C’est Pour Vous Que Je Parlerai al The Recovery Plan (4 novembre – 6 gennaio 2026).

L’altro omaggio è per Marie Losier, autrice francese che si è impegnata nel raccontare nelle sue opere figure di rilievo della musica e dell’arte. Sarà presente all’incontro Rebel Rebel e verranno mostrati alcuni suoi film, tra cui Barking in the Dark e The Ballad of Genesis and Lady Jaye.