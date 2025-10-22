66° Festival dei Popoli: il programma
Dal 1 al 9 novembre arriva a Firenze il festival del documentario internazionale, con omaggi a Sarah Maldoror, ospiti speciali come Ken Loach e la proiezione del primo documentario realizzato con AI
Dal 1 al 9 Novembre avrà luogo la 66° edizione del Festival dei Popoli a Firenze, una delle più longeve manifestazioni dedicate al cinema documentaristico internazionale in Italia. L’inaugurazione dell’evento sarà lunedì 3 novembre con il film With Hasan in Gaza di Kamal Aljafari, in anteprima nazionale. Il film si compone di tre nastri MiniDV ritrovati del 2001, attraverso i quali si potrà fare un viaggio nel tempo in una Gaza che ormai non esiste più.
Anche quest’anno la direzione artistica è di Alessandro Stellino, mentre come presidente non c’è solo Roberto Ferrari, verrà affiancato in veste onoraria da Ken Loach, regista e sceneggiatore britannico vincitore della Palma d’Oro nel 2016 per Io, Daniel Blake. Il tema centrale del festival è la fusione tra attualità e arte, con l’obiettivo di riflettere sul valore del ruolo del documentario in un’epoca fortemente instabile. È proprio quello che rispecchia l’immagine del manifesto, un collage che unisce futuro, presente e passato, simbolo della riflessione e del dibattito che caratterizzeranno queste giornate.
Questa edizione presenta 90 film da tutto il mondo, tra anteprime, omaggi e incontri. Sono due le retrospettive principali dedicate a due figure femminili di grande rilievo del documentario. Un omaggio è per Marguerite Sarah Durados, conosciuta con il nome Sarah Maldoror, la prima cineasta africana. Includerà la proiezione della sua celebre opera Sambizanga, e altri 11 titoli, e l’inaugurazione della mostra a lei dedicata Sarah Maldoror: C’est Pour Vous Que Je Parlerai al The Recovery Plan (4 novembre – 6 gennaio 2026).
L’altro omaggio è per Marie Losier, autrice francese che si è impegnata nel raccontare nelle sue opere figure di rilievo della musica e dell’arte. Sarà presente all’incontro Rebel Rebel e verranno mostrati alcuni suoi film, tra cui Barking in the Dark e The Ballad of Genesis and Lady Jaye.
I concorsi principali sono tre. Il concorso Internazionale Lungometraggi formato da 9 film in anteprima assoluta o nazionale. Alcuni dei titoli in gara sono: Last Letters from My Grandma di Olga Lucovnicova che ragiona sulla memoria familiare, Spring in Kangiqsualujjuaq di Marie Zrenner in cui si esplora la comunità Inuit mentre cerca una nuova emancipazione, e The Memory of Butterflies di Tatiana Fuentes Sadowski che rievoca i traumi del colonialismo amazzonico. Nel Concorso Italiano ci sono 7 documentari che fondono le tematiche della memoria e d’identità. Troviamo titoli come: She – Storie operaie dal Vietnam di Parsifal Reparato sullo sfruttamento delle donne nell’industria globale, Il fantasma che è in me di Michael Beltrami, un diario di vent’anni di malattia, Queste cose non avvennero mai ma sono sempre di Pierluca Ditano, in cui si rappresenta una Taranto sospesa tra industria e mito. Infine è presente anche il Concorso Internazionale Discoveries, in cui si esploreranno i cortometraggi e mediometraggi di giovani artisti, quest’anno sono in gara 10 opere.
In questa edizione sarà presentato il primo documentario interamente generato con l’intelligenza artificiale, si tratta di Post Truth di Alkan Avcıoğlu. Il film è composto da oltre sessanta ore di materiali realizzati con AI e rappresenta un esperimento visivo che interroga sul concetto di autenticità e il rapporto dell’uomo con le immagini. Sarà proiettato il giovedì 7 novembre.
Al festival si articola in diverse sezioni. Il 1 e 2 Novembre sono dedicati a Popoli for the Kids and Teens, con laboratori, incontri e la proiezione di 15 film. Seguiranno due sezioni più politiche, Feminist Frames con focus sull’emancipazione femminile e sul linguaggio del corpo, e Habitat in cui si affronteranno tematiche ambientali e sui diritti umani.
La 66ª edizione del Festival dei Popoli conferma il suo carattere militante e contemporaneo, capace di accompagnare il pubblico in un percorso di riflessione politica e artistica attraverso nove giornate ricche di proiezioni, incontri e retrospettive.
Per rimanere aggiornati, consultare il sito ufficiale del festival.