73° Trento Film Festival: il programma

Dal 25 aprile al 4 maggio si terrà la 73esima edizione del Trento Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema di montagna “di cui Trento è da sempre vetrina principale a livello mondiale, racconta le storie d’altitudine con una varietà espressiva mai ampia come oggi” citando le parole del responsabile del programma Mauro Gervasini.

Il festival vuole raccontare la montagna o, meglio, i modi in cui il cinema guarda ai suoi paesaggi. E lo fa con una proposta di 126 film, inaugurata dall’anteprima di Mar de Molada diretto da Marco Segato, che segue l’allestimento degli spettacoli campestri e itineranti del drammaturgo Marco Paolini. Il film di chiusura dell’evento sarà ancora un’anteprima: il coming of age Vingt Dieux della francese Louise Courvoisier.

La sezione di concorso del Trento Film Festival, poi, sarà caratterizzata da ben 22 film (12 lungometraggi e 10 corti) a contendersi le Genziane assegnate dalla giuria.

Un settore collaterale della manifestazione, ma altrettanto intrigante, è la sezione Destinazione…Argentina: focus sui linguaggi di un paese che nell’arco della sua storia ha intessuto con il Trentino rapporti di migrazioni e scambi culturali, sociali, economici ma anche alpinistici.

Verranno proiettati circa 20 film argentini, seguiti da eventi collaterali come la mostra fotografica dell’alpinista Elio Orlandi dal titolo Mosaico Argentina.

A completare il programma, infine, saranno le sezioni accessorie come Orizzonti Vicini, dedicata agli autori locali, Terre Alte, che si rivolge ai documentari sulle genti delle alpi, ma anche la retrospettiva Western di Montagna, che spazia da Terra Lontana di Anthony Mann fino a Stringi i denti e vai! di Richard Brooks passando per altri cult del genere come Corvo rosso non avrai il mio scalpo! firmato Sydney Pollack e I compari di Robert Altman.

Qui il programma completo del festival.



