74° Trento Film Festival, il programma

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026, Trento ospita la 74ª edizione del Trento Film Festival. La rassegna prevede 130 film e 150 eventi, a cui si aggiungono oltre 100 appuntamenti della sezione T4Future, dedicata alle nuove generazioni. Il festival articola la sua proposta tra proiezioni cinematografiche, presentazioni letterarie, talk e attività all’aperto, celebrando anche il quarantesimo anniversario della rassegna editoriale MontagnaLibri.



Laboratorio per ATTORI, per il CASTING. Dall’11 aprile



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Il Concorso internazionale vede in lizza 19 titoli in rappresentanza di 15 nazionalità, che concorreranno per le Genziane d’oro e d’argento. Oltre alla sezione Concorso, il programma include le Proiezioni speciali che quest’anno vedranno i tributi a Robert Redford e Claudia Cardinale, le sezioni Destinazione… Corea del Sud – con focus su maestri come Park Chan-wook, Lee Chang-dong e Bong Joon-ho – T4FUTURE, Alp&Ism, Terre alte e Orizzonti vicini. L’apertura è affidata all’anteprima internazionale di Per silenzio e vento di Marco Zuin, mentre la chiusura del festival vedrà Climbing for Life di Junji Sakamoto. Tra i titoli in concorso Trillion di Victor Kossakovsky e The Wind Blows Wherever It Wants di Ivan Boiko, accanto a opere che documentano l’alpinismo contemporaneo, tra cui Old Man Lightning di Dawn Kish e Girl Climber di Jon Glassberg. In questo contesto si inseriscono i lavori di Francesco Clerici, presente con Beyul, diretto insieme ad Angelica Pastorella, e Rotta, diretto insieme ad Alex Bellini. Torna la rubrica Cincontri, che permette al pubblico di dialogare in sala con registi e protagonisti al termine delle proiezioni presso il Cinema Modena e il Supercinema Vittoria.

La rassegna di quest’anno celebra la montagna con ospiti d’eccezione. Giada Colagrande aprirà il festival, seguita dagli alpinisti Simon Messner, Aleš Česen, Ines Papert, Stefano Ragazzo, Silvia Loreggian e François Cazzanelli. Il festival ospiterà anche i giornalisti Paolo Mieli e Federico Quaranta, gli scrittori Mauro e Marianna Corona, l’attore Andrea Pennacchi e gli esploratori Alex Bellini, Kim Young-Mi e Hervé Barmasse. Non mancheranno riflessioni culturali con Jacopo Veneziani e Michil Costa, mentre il mondo del ciclismo sarà rappresentato dai campioni Francesco Moser, Gilberto Simoni, Giorgio Furlan e Paolo Savoldelli per un omaggio a Charly Gaul.

Qui il programma completo.

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