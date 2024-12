9999 Una grande vita lunga, un podcast di Giovanni Cioni

Scuola di Cinema Triennale – Unisciti al Set: l’Anno Accademico è Ancora Tutto da Girare!



Nella sua pagina Wikipedia si legge: “Giovanni Farina è criminale, poeta e scrittore”. La mente del delitto Soffiantini si racconta.

Sardo, ma cresciuto in Toscana, è vittima di alcuni casi di mala giustizia, arrestato per una rapina, da cui poi verrà scagionato perché era all’ufficio dell’Anagrafe. Nel 1977 viene condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere, pur dichiarandosi estraneo ai fatti. Dopo la detenzione si unirà alla Anonima Sarda, iniziano gli anni da bandito e i vari rapimenti di imprenditori per finanziare l’organizzazione. Nel 1998 farà parte della banda che rapirà l’imprenditore del tessile Giuseppe Soffiantini, caso particolarmente cruento, visto che il rapito viene anche mutilato, per fare pressioni sulla famiglia. Giovanni Farina riesce a scappare in Australia, ma anche qui viene arrestato ed estradato. Per i suoi crimini riceverà la pena dell’ergastolo.

Gli avevano detto che sarebbe morto in carcere, che non avrebbe mai rivisto i luoghi della sua infanzia, sui Monti della Calvana, vicino a Prato. Giovanni non è un uomo di cultura, ma decide comunque di mettersi a studiare per ottenere il titolo della terza media e inizia a scrivere poesie. Lo stesso Soffiantini, il rapito, pubblica le sue prime raccolte, e successivamente Giovanni scriverà anche dei libri. Giovanni Cioni, regista di Non è un sogno, Dal pianeta degli esseri umani e Parole tremanti, vive su quei monti, ed è proprio lì che i due si incontrano per registrare il podcast 9999 Una grande lunga vita, composto da 5 puntate, prodotto da Rumore.

Il podcast verrà pubblicato su Rai Play Sound in concomitanza con l’ascolto al Lucia Festival di Firenze, il 14 dicembre, dove verrà consegnato a Cioni anche il Premio Lucia 2024.

È un viaggio fatto di reminiscenze, di cinema e di immagini sonore. Le parole che gli hanno permesso di essere scrittore e poeta, e non più criminale, ci portano in luoghi e momenti precisi: la vita da criminale, la latitanza, il carcere e le parole per sopravvivere a tutto questo. È la vita di un uomo che sarebbe dovuta finire e iniziare nuovamente il 31 dicembre 9999, una grande lunga vita.



