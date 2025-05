Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Il corpo come frontiera di esplorazione. Il corpo come strumento per il passaggio ad un’altra dimensione. Il dolore e la sofferenza come avvicinamento alla morte. Vita e opere di Roland Loomis (1930-2018) in arte Fakir Musafar, attraverso lo sguardo documentaristico del regista Angelo Madsen, classe 1993, artista poliedrico e interdisciplinare. Per mezzo di istantanee fotografiche e filmati di repertorio, seguiamo il percorso che ha portato Roland Loomis da un’esperienza personale sulla propria carne (piercing, tatuaggi, uso del corsetto, branding, scarificazione) alla fondazione di un movimento collettivo che passa per la Body Art Queer e la Body Suspencion fino alla filosofia dei Modern Primitives in cui i rituali della modificazione del corpo rappresentano il passaggio a una dimensione spirituale, creando una connessione tra la sfera fisica e quella psichica.

Le immagini che si susseguono velocemente mostrano anche la modificazione del contesto storico con il picco di interesse dalla fine degli anni 60 fino agli inizi degli anni 80. Poi irrompe l’epidemia di AIDS e Angelo Madsen mostra la paura e lo sconcerto di Roland Loomis che vede tanti amici ed adepti morire. Il fenomeno della controcultura americana, che è un attacco al sistema di potere, subisce la reazione dei movimenti conservatori. San Francisco diventa il campo di battaglia di una lotta che vede da una parte la difesa della propria libertà personale e dall’altra il tentativo di repressione da parte del governo che identifica Loomis e i suoi seguaci come una setta diabolica e immorale. C’è una scena molto importante in cui una giovane donna sta per sottoporsi volontariamente ad un piercing clitorideo: la motivazione è rimuovere il trauma psichico di abusi e stupri subiti durante l’infanzia. L’intervento sulla propria sessualità e sui propri organi genitali è un atto di conciliazione tra parti di sé in conflitto. La zona oscura viene riportata alla luce attraverso un intervento traumatico. Le diverse personalità di un singolo individuo trovano spazio per esprimersi senza più sensi di colpa o rimorsi. Ascoltando le parole di Roland Loomis sul letto di morte, la serenità e la lucidità sulla conclusione del suo percorso terreno lasciano lo spazio per l’accesso ad un’altra dimensione che è quella del sogno e del ricordo.



Presentato in anteprima nazionale al Sicilia Queer Film Fest, A Body To Live in è un documentario che attraverso la narrazione dell’esistenza di Roland Loomis/Fakir Musafar apre una profonda riflessione sul significato della body art e tutti i movimenti correlati.

Susan Sontag afferma che “…scattare una fotografia significa partecipare alla mortalità, vulnerabilità, mutabilità di un’altra persona. Ritagliando questo momento e congelandolo, tutte le fotografie testimoniano lo scioglimento incessante del tempo…”: allora le modificazioni corporee possono essere un ponte di connessione tra l’essere e il non essere. La realtà oggettiva diventa solo un’illusione. La morte rappresenta solo una trasformazione di stato. E non a caso il documentario si conclude con la splendida Just di David Lang. A body to get out of.



