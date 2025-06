A Luca Guadagnino il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2025

Il regista farà tappa a Fiesole, per il progetto Apriti Cinema che si terrà dal 16 giugno al 27 luglio, per ritirare il premio alla carriera. Un riconoscimento al suo contributo al cinema



Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2025 verrà assegnato quest’anno al regista Luca Guadagnino. Il riconoscimento, promosso dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, premia il cineasta siciliano, oggi tra i registi italiani più premiati e riconosciuti a livello internazionale, autore di opere acclamate nei principali festival del mondo e protagonista di una stagione particolarmente prolifica della sua carriera. Dopo l’Oscar per Chiamami col tuo nome, il regista ha conquistato il plauso della critica con Bones and All vincendo il Premio alla regia a Venezia 2022, e con Challengers, con cui ha vinto un Golden Globe, confermandosi tra le figure di riferimento del cinema d’autore contemporaneo.

L’annuncio è stato dato durante la presentazione ufficiale del progetto “Apriti Cinema” – l’arena cinematografica dell’Estate Fiorentina – che animerà piazza Pitti con proiezioni e omaggi al cinema italiano. In questo contesto, la rassegna “Aspettando il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema” offrirà al pubblico fiorentino e ai turisti l’occasione di riscoprire alcuni tra i lavori più significativi di Guadagnino, come A Bigger Splash (il 6 luglio), Chiamami con il tuo nome (il 13 luglio) e Challengers (il 20 luglio), in attesa della cerimonia di consegna del premio, la cui data non è stata ancora annunciata.



Cristina Scaletti, Sindaco di Fiesole, ha voluto sottolineare il valore simbolico e culturale di questo riconoscimento: “Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema non è solo un tributo alla carriera di un regista, ma un momento di riflessione sul ruolo del cinema come arte che racconta l’umano in tutte le sue complessità. Luca Guadagnino incarna perfettamente questo spirito, con una sensibilità e un’estetica che hanno conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo. La sua presenza in questa lista prestigiosa rinnova il legame di Fiesole con le eccellenze del cinema italiano e internazionale.”

Guadagnino entra così a far parte di una ristretta cerchia di grandi maestri che negli anni hanno ricevuto il Premio Fiesole, tra cui Gabriele Salvatores, Liliana Cavani, Paolo Sorrentino, Nanni Moretti, fino a personaggi del passato come Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni e Stanley Kubrick. Un’eredità che conferma l’importanza di questa manifestazione, che dal 1966 celebra i registi capaci di portare il cinema italiano sulla scena mondiale e di dialogare con le grandi cinematografie internazionali.



